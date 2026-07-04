Listos los invitados a la fase final del Mundialito

La fase de grupos del Mundialito Inter Prepas 2026 llegó a su fin, dejando definidos a los equipos que avanzaron a la siguiente ronda dentro de la rama varonil de este tradicional certamen de Futbol 5, organizado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), en coordinación con el Instituto de la Juventud (Injuve).

Después de tres intensas jornadas, las escuadras representantes de distintas instituciones educativas demostraron su calidad futbolística en una competencia que reunió talento, compañerismo y un gran ambiente deportivo, consolidándose una vez más como uno de los eventos estudiantiles más importantes de la capital chiapaneca.

Grupos

Los grupos del A al L brindaron encuentros de alta intensidad, en los que cada equipo defendió con orgullo el país que representó dentro del formato del Mundialito. Hubo goleadas, remontadas, partidos cerrados y definiciones hasta el último duelo, lo que permitió que la clasificación permaneciera abierta prácticamente hasta el cierre de la etapa regular.

Entre los conjuntos que dominaron de principio a fin aparecen Corea del Sur, Brasil, Portugal, Bélgica, República Democrática del Congo, Marruecos, Uzbekistán, Irán, Croacia, Bosnia, Noruega y Paraguay, selecciones que finalizaron como líderes de grupo gracias a la regularidad mostrada durante sus tres compromisos.

Como segundos lugares también aseguraron su presencia México, Alemania, Qatar, Colombia, Ecuador, Argelia, Egipto, Arabia Saudita, Suecia, Panamá, Austria y Turquía, escuadras que supieron responder en los momentos decisivos para mantenerse en la zona de clasificación.

La emoción continuó con la definición de los mejores terceros lugares, boletos que fueron obtenidos por Sudáfrica, España, Estados Unidos, Ghana, Japón y Nueva Zelanda, además de otros representativos favorecidos por la diferencia de goles, luego de protagonizar una intensa disputa hasta el último silbatazo de la fase inicial.

Incidencias

El torneo también registró algunas incidencias reglamentarias. Los representativos de Francia y Argentina quedaron descalificados tras abandonar la competencia, mientras que Australia e Irak fueron sancionados por alineación indebida, situación que modificó la clasificación final de sus respectivos sectores.

Con los equipos ya calificados, el Mundialito Inter Prepas 2026 entra en la etapa de eliminación directa, en la que ya no existe margen de error. Cada encuentro será decisivo y únicamente los conjuntos más sólidos lograrán mantenerse con vida en busca del campeonato.

La organización destacó el comportamiento ejemplar de jugadores, entrenadores, docentes y aficionados, quienes han contribuido al éxito de esta edición. Además, reconoció el compromiso de cada institución participante por fomentar el deporte, la sana convivencia y los valores entre la comunidad estudiantil.

La expectativa crece rumbo a la siguiente ronda, en la que las mejores escuadras del certamen medirán fuerzas en partidos que prometen grandes emociones y un elevado nivel competitivo, con el sueño de levantar el trofeo de campeón del Mundialito Inter Prepas 2026.