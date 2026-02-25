Listos para correr por Igualdad para Todos

Con la finalidad de impulsar la inclusión y generar espacios adecuados para niñas, niños y jóvenes con discapacidad, se anunció la decimosegunda edición de la carrera Igualdad para Todos en el Deporte Chiapas, programada para el domingo 1 de marzo de 2026, partiendo del parque de la Marimba, en Tuxtla Gutiérrez.

La actividad no tendrá costo y es coordinada por Héctor Espinosa Valadez, en conjunto con instancias estatales, municipales y organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad.

“Hemos tocado puertas en diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, y afortunadamente hemos contando con el apoyo de las medallas y las playeras que es lo más importante y ya lo tenemos”, informó el organizador, en compañía de Ana Karen Vázquez Villalba, representante del CRIT Chiapas; Patricia Solís Solís, cronista oficial del evento, y Verónica Colomos García, quien es parte del “staff”.

Espinosa indicó que será una gran fiesta, en la que además se rendirá homenaje a Antonio de Jesús Vázquez Rodas, titular del taller de deporte del CRIT Chiapas —entrenador de Boccia, Basquetbol y Tenis en Silla de Ruedas—, institución que ha dado al estado muchas alegrías en las Paralimpiadas Nacionales.

También estará Osman Vázquez, cantautor e integrante de la selección de discapacidad visual y ceguera, quien será reconocido por el aporte que ha hecho a la música abriendo conciertos para grupos de renombre.

La carrera pedestre

En cuanto a la convocatoria oficial, Patricia Solís detalló que la jornada comenzará a las 6:30 de la mañana con la entrega de kits, y de las 7:30 a 8:00 horas se efectuará la ceremonia inaugural y el arranque oficial con las pruebas en distancias de 50, 100, 200, 300, 500, mil y mil 500 metros.

La meta se ubicará sobre la avenida central, entre 8ª y 9ª Poniente, junto al parque de la Marimba, mientras que los puntos de salida se distribuirán en distintos cruces del primer cuadro de la ciudad.

“Regresamos a donde nos vio nacer, el parque de la Marimba. Estuvimos en el parque de la Mujer Soldado y en Cañada Hueca, y sentía que éramos invisibles, que éramos como refugiados, pero quiero agradecer al municipio que nos abre las puertas y que nuestros niños sean visibles, que no nos los escondan”, expresó el promotor de la justa deportiva.

Por una mayor inclusión

La carrera busca consolidarse como un referente estatal donde el deporte funcione como herramienta de integración, equidad y desarrollo social.

En este sentido, Ana Karen Vázquez resaltó el orgullo de contar con 12 atletas inscritos para la carrera, quienes aparte de su proceso de rehabilitación, buscan su inclusión en la sociedad e incluso han logrado medallas para Chiapas en el deporte adaptado.

“Me llena de orgullo saber que hay estos movimientos para visibilizar el tema de la inclusión”, externó.