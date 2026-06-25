Listos para el Chiapas Open BJJ

La quinta edición del Chiapas Open BJJ se perfila para convertirse en una de las competencias más importantes del calendario nacional de Jiu Jitsu en el sureste mexicano, luego de confirmarse la participación de academias provenientes de Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, además de una nutrida representación de diferentes municipios de la entidad chiapaneca.

Faltando pocos días del cierre oficial de inscripciones, el presidente de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, Javier Ley Torres, informó que se ha registrado una respuesta favorable de parte de clubes, entrenadores y atletas interesados en formar parte de este evento que tendrá como sede las instalaciones del Instituto del Deporte y que se celebrará el próximo 4 de julio.

El dirigente destacó que la convocatoria ha despertado gran interés tanto de academias locales como de foráneas, lo que permitirá contar con un elevado nivel competitivo en cada una de las categorías convocadas. Asimismo, recordó que el próximo 27 de junio es la fecha límite para inscribirse.

Respuesta

Entre las delegaciones chiapanecas ya confirmadas se encuentran representantes de Reforma, Comitán, San Cristóbal, Cintalapa de Figueroa, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocozocoautla y Villaflores, lo que garantiza una amplia participación estatal en el certamen.

A esta lista se suman academias provenientes de Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, que buscarán colocarse entre los mejores exponentes del torneo y fortalecer el crecimiento de esta disciplina en la región. La presencia de contendientes de distintos puntos del país permitirá que los asistentes disfruten de enfrentamientos de alto nivel técnico y estratégico.

El Chiapas Open BJJ cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu, organismo que respalda la organización y desarrollo de la competencia. Las acciones se efectuarán bajo las modalidades Gi y No Gi, brindando espacio para practicantes con diferentes estilos dentro de esta disciplina.

Las categorías convocadas abarcan desde infantiles hasta senior, incluyendo divisiones juvenil, adultos y master, tanto en la rama varonil como femenil. Esto permitirá la participación de atletas de diversas edades y grados de experiencia, consolidando al evento como una plataforma de promoción y desarrollo deportivo.

Entre las academias que ya aseguraron su presencia destacan Javier Ley Jiu Jitsu Contact & MMA, Jiu Jitsu Canek, Tury Casa de Campeones, Melvin Revilla Academy, Teco Fight Club, Hergoz Artes Marciales Mixtas, Cazadores MMA, Lucky, Predators F. C., Imperium F. C., Top Brother, Valhalla MMA, Mapaches MMA Gym Club, Invictus MMA y Black Jaguar Academy, entre otras escuelas que continúan registrando competidores.

Las actividades están programadas para arrancar a las 9 de la mañana en el gimnasio Humanismo que Transforma del Indeporte, recinto que recibirá a cientos de atletas, entrenadores y familiares para una intensa jornada de combates. La organización reiteró la invitación a los interesados para que completen su inscripción antes del cierre oficial y formen parte de una competencia que continúa consolidándose como una referencia del Jiu Jitsu en el sureste del país.