Listos para el Special Olympics Mexico

En un ambiente de fiesta, con la presencia de autoridades y padres de familia, fue abanderada la Selección Chiapas de Tenis que participará por primera vez en el Special Olympics Mexico. Dicho certamen tendrá lugar en las canchas del Club Deportivo Tuxtla, del 15 al 17 de octubre.

El acto se realizó precisamente en el histórico recinto capitalino del deporte blanco, siendo encabezado por Rosa Isabel Victoria Ruiz, directora voluntaria de Special Olympics Mexico en Chiapas, quien informó que esta es la primera vez que Chiapas será sede de este evento nacional, que contará con la presencia de tenistas del Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Baja California y el anfitrión.

Es importante señalar que, a través de este torneo, los participantes buscarán su boleto para el Mundial 2027, a desarrollarse en Chile.

Amplia delegación

Mariana Barraza Coello, cofundadora de Ace UP Tuxtla y sub coordinadora del torneo, destacó que Chiapas contará con una delegación que compitió el año pasado en el regional y que tiene cuatro años entrenando.

Precisamente, jugadoras y jugadores fueron los grandes protagonistas del emotivo acto realizado en las canchas centrales del Deportivo Tuxtla, al recibir un banderín y gorra oficial del equipo, entre los aplausos de los asistentes.

La selección que hizo su presentación esta integrada por: Ana Borges Vargas, Ana González Matus, Carlos López Zapoteco, Dana Vargas Domínguez, Diego Salazar Espino, José Vara Espinosa, María Mijangos Sandoval, Marioángel Ituarte Pérez, Nicolás Zucker y Stephany Cárdenas Cañaveral, quienes fueron acompañados por los entrenadores José Damián Feria Cruz, Hortencia Espinosa y José Salazar Espino.

En la misma ceremonia, Ahmad Soltani Darani, presidente del Club Deportivo Tuxtla, en compañía de autoridades, dio un mensaje de reconocimiento a estos atletas especiales que seguro pondrán el nombre de Chiapas en alto.

Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos a personas que han apoyado a la consolidación de este equipo chiapaneco de Tenis, creando desde el impulso de Ace Up, movimiento que nació a partir de una experiencia que vivieron las hermanas Maricarmen y Mariana Barraza Coello en un club de Tenis fuera de México, donde convivieron con niños con discapacidad que las invitaron a pelotear con ellos.

Inspiradas por aquella experiencia, decidieron llevar el deporte inclusivo a Tuxtla Gutiérrez y fundaron Ace Up, academia que comenzó atendiendo a solo tres niños y que, con el apoyo de su familia, voluntarios y el Deportivo Tuxtla, ahora impulsa una selección estatal bajo el lema: “Jugando juntos, superando límites”.