Listos para hacer olas en Nuevo León

La selección de El Delfín de Chiapas se reportó lista para dar sus mejores brazadas en el Abierto Mexicano y el Nacional de Curso Corto de Natación 2025, mismos que se desarrollan en el Centro Acuático Olímpico Universitario de Monterrey, Nuevo León.

Ambas competencias cuentan con el aval de World Aquatics y forman parte del proceso selectivo para eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de la Juventud, Panamericanos Junior y Juegos Centroamericanos, además de ser parte del clasificatorio para la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Abierto Nacional, en marcha

El Abierto Mexicano de Natación tiene como exponente del club capitalino a la nadadora Elsa Genoveva Albores Bautista, cuya participación arrancó desde el domingo 14 de diciembre y concluye este miércoles 17. Actualmente entrena con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), midiendo su nivel ante la élite juvenil del país, aunque continúa representando a El Delfín, club en el cual se formó

Al Nacional Curso Corto

Por su parte, para el Nacional de Curso Corto 2025, programado para desarrollarse del jueves 18 al domingo 21 de diciembre en la misma sede, El Delfín emprendió en horas recientes el viaje con un grupo conformado por 13 nadadores infantiles y juveniles, siendo la base de la selección Chiapas.

El grupo de talentosos atletas es encabezado por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, con el respaldo de la asistente Lily Anzueto Moguel. En la rama femenil compiten Renata Esquinca Santiago, Elisa Alcántara Díaz, Ana Paola Cáceres Nangusé, Valentina Escobar Cuesta, Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán, Ariadna Sarmiento Monzón, Quiana M. Tovilla Santiago y Dara Isabella Ramos Anzueto.

En la varonil participan Diego Hernández González, Evann Andrés Pérez López, Maximiliano Domínguez García, Rodrigo Escobar Cruz e Ian de la Rosa Cruz.