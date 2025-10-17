Listos para la Carrera Ceramat

El domingo 19 de octubre a partir de las 7 de la mañana, la capital chiapaneca se vestirá de energía y espíritu deportivo con la Carrera Ceramat 2025, que combina la pasión por el Atletismo con el compromiso social.

La justa, que recorrerá una distancia de 5 kilómetros, promete reunir a cientos de corredores, que partirán desde las inmediaciones de Ceramat, en la avenida 6ª Norte, con meta en la sucursal Bonampak Periférico Sur.

Una de las particularidades que ha generado gran entusiasmo es que la inscripción fue completamente gratuita. Los organizadores solicitaron únicamente la donación de 2 kilos de alimentos no perecederos como requisito para participar, con el objetivo de apoyar a familias en situación vulnerable. Este gesto solidario ha convertido este evento en algo más que una carrera: una oportunidad para unir deporte y altruismo en una misma causa.

La respuesta de la comunidad ha sido muy positiva. Desde su anuncio, los registros se completaron rápidamente, demostrando el interés de los tuxtlecos por sumarse a actividades que fomenten hábitos saludables y al mismo tiempo contribuyan al bienestar social. Los organizadores han preparado una logística especial para garantizar la seguridad de los corredores, contando con apoyo vial, puntos de hidratación y personal médico a lo largo del recorrido.

Además del espíritu participativo, la Carrera Ceramat 2025 ofrecerá premios en efectivo para los tres primeros lugares tanto en la rama varonil como en la femenil, lo que añade un toque competitivo a esta cita dominical. Se espera la presencia de atletas locales y aficionados que verán en esta justa una oportunidad para medir su rendimiento y disfrutar un ambiente familiar.

La entrega de kits se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, en las instalaciones de Ceramat, exclusivamente para quienes completaron su registro con éxito. El paquete incluirá número de corredor, playera conmemorativa y otros obsequios proporcionados por los patrocinadores.