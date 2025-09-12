Listos para la Función Patria

La pasión por la Lucha Libre llegará con fuerza a Tuxtla Gutiérrez gracias a la Función Patria, que se llevará a cabo en las instalaciones del Deportivo Roma. Este evento promete una noche llena de emociones y adrenalina, con la presencia de gladiadores reconocidos y un ambiente completamente familiar.

En la presentación oficial dieron detalles de la velada, destacando la participación de grandes figuras del pancracio, como Imperio, Steel Man, Jaguar Negro Jr. y Murcy Jr., quienes se comprometieron a brindar un espectáculo de alto nivel para todos los asistentes.

Uno de los momentos más esperados será el debut en la capital chiapaneca de Valentino, un luchador que ha ganado gran reconocimiento a nivel nacional por su estilo espectacular y su capacidad de conectar con el público. Su presencia genera gran expectativa entre los aficionados, que esperan verlo en acción por primera vez en la ciudad.

Una gran noche

El anuncio estuvo encabezado por el luchador Diamantina, quien también funge como organizador de la función, en conjunto con Marco Jiménez. Ambos señalaron que el objetivo es ofrecer un espectáculo digno para los seguidores de la Lucha Libre, y al mismo tiempo fomentar la convivencia familiar.

“Queremos que la gente disfrute un evento seguro y de calidad, donde los luchadores se entregarán al máximo para brindar una gran noche. Será una función especial por las fechas patrias y esperamos que el público nos acompañe para vivir una experiencia única”, expresó Diamantina durante la presentación.

Además de las peleas programadas, se anunció que habrá un show dedicado especialmente para los niños, el cual correrá a cargo de un mago que se presentará antes de los combates. Esta dinámica busca que los más pequeños tengan un momento de diversión y se sientan parte de la celebración.

Los organizadores hicieron una invitación a todas las familias de Tuxtla y municipios cercanos a que se den cita en el Deportivo Roma y disfruten una velada que promete quedarse en la memoria de los asistentes.

Con la presencia de luchadores de gran trayectoria y actividades para todas las edades, la Función Patria se perfila como uno de los eventos más esperados de la temporada en la capital chiapaneca.