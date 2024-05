Listos peleadores para la función GOAT MMA

En preparación para la función de Artes Marciales Mixtas GOAT MMA Greatest of All Techniques, se revelaron los primeros nombres de peleadores que estarán protagonizando los combates el próximo 30 de mayo en el centro nocturno Royce Night Club de Tuxtla Gutiérrez.

Entre estos destacan dos internacionales: Juan “Pony” Campos, originario de Venezuela, y Jesús “El Diablo” Orta, quien viene desde los Estados Unidos, si bien es nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La función organizada por Extreme Warriors International y la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas contará también la presencia del juarense Daniel “Demond” Cruz, así como de Alexis “Lobo” Magos; este último, de Torreón, Coahuila. La Ciudad de México tendrá tres exponentes: Ulrik “Tanque” Ramírez, Rodrigo “Cobra” Márquez y Leonardo Martínez. A estos se suma el tabasqueño Daniel “Venom” Mena.

Adán Castillejos Gallegos, integrante del comité organizador, mencionó que por Chiapas está contemplado Luis “El Dragón” Cerón, junto a varios nuevos talentos del MMA como Julio “The Blessed” Castillejos, Freddy “El Ruso” Hernández, Adam “Arak” Castillejos y Erick Sainz, entre otros.

Asimismo, indicó que para esta primera edición del GOAT MMA Greatest of All Techniques se contemplan once peleas en total, en un octágono especialmente diseñado para lucir en el mencionado centro nocturno.

Finalmente, informó que los boletos ya están a la venta en EFA Chiapas (Circunvalación Tapachula 216, colonia Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez), o comunicándose al número telefónico (+52) 9611492995.