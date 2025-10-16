Liverpool conquista la Liga Fut 8 Shanká

Una noche de intensidad, goles y celebración se vivió en el Pochota Stadium, ubicado en la colonia Shanká, donde se disputó la gran final de la Liga Fut 8 Shanká. El conjunto de Liverpool demostró su poderío ofensivo y conquistó el título tras imponerse con autoridad 6-3 al cuadro de Banqueteros, en un duelo que mantuvo al público emocionado de principio a fin.

Desde el arranque del encuentro, Liverpool salió decidido a imponer condiciones. Con un esquema ofensivo bien estructurado y un dominio absoluto del medio campo, el conjunto rojo abrió el marcador al minuto 8 por conducto de David Vázquez, quien definió con precisión tras un pase filtrado de Rafael Pineda.

Mayor ventaja

El dominio continuó y, apenas diez minutos después, Luis Ramos amplió la ventaja con un potente disparo de media distancia que dejó sin oportunidad al guardameta rival. Banqueteros intentó responder, pero se topó con una defensa sólida y con un portero que supo contener los intentos de reacción.

Antes de la media hora, Héctor Juárez marcó el tercero para Liverpool luego de una jugada colectiva que inició desde su propia área. La triangulación perfecta entre Pineda y Vázquez culminó con una definición elegante que prácticamente inclinó la balanza a favor de los rojos.

Descuento

Banqueteros logró descontar antes del descanso gracias a Carlos Morales, quien aprovechó un error defensivo para marcar el 3-1 con un disparo raso que encendió momentáneamente la esperanza de su equipo. Sin embargo, Liverpool no tardó en responder. Apenas iniciada la segunda parte, Andrés Méndez puso el cuarto tanto tras un contragolpe letal, sentenciando gran parte del partido.

Con el marcador adverso, Banqueteros adelantó líneas en busca del milagro, pero dejó espacios que fueron aprovechados por Liverpool. Al minuto 49, Fernando Domínguez aumentó la diferencia con un remate dentro del área tras un tiro de esquina. La contundencia del campeón fue implacable.

El sexto tanto llegó a través de Gabriel Pineda, quien cerró una noche redonda anotando de volea luego de una asistencia de Méndez. El 6-2 parecía definitivo, pero Banqueteros consiguió un último gol de la honra en los minutos finales gracias a un disparo colocado de Eduardo León, que selló el marcador de 6-3.

Con el silbatazo final, la cancha del Pochota Stadium se llenó de aplausos, abrazos y celebración. Liverpool levantó el trofeo como justo campeón, demostrando regularidad, juego en conjunto y una propuesta ofensiva que lo distinguió durante todo el torneo. Los jugadores dedicaron el triunfo a su afición, que los acompañó con cánticos y banderas desde las gradas.