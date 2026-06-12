Llanta ponchada frena triunfo de Quiroga

Una falla en el neumático cuando marchaba como líder le arrebató al piloto capitalino Germán Quiroga la posibilidad de conseguir su primera victoria del año durante la quinta fecha de la Nascar México Series 2026, celebrada en el Óvalo Aguascalientes México.

El integrante del Prime Sports Racing Team lamentó el incidente, ocurrido a falta de 10 vueltas durante una rearrancada, cuando se encontraba en posición de pelear por la bandera a cuadros. “Me di cuenta rápido y traté de conservar lo más que pude, pero solo pudimos sostener dos vueltas antes de que se desinflara y se deshiciera”, explicó el tricampeón de la categoría, quien tuvo que ingresar a “pits” para cambiar el neumático.

Aunque volvió a la pista, el tiempo perdido terminó por dejarlo sin posibilidades de recuperar terreno. Quiroga reconoció la frustración por un resultado que nuevamente se escapó, pese a contar con un auto competitivo. “No sé qué pasa este año, hemos sido el auto a vencer en muchas carreras y los más rápidos constantemente, pero por alguna razón se nos frustra la victoria”, señaló el piloto del auto número 69.

Finalmente, agradeció el respaldo de sus patrocinadores y destacó el trabajo de sus mecánicos, quienes han sido clave para mantener un coche rápido y competitivo, además de permitirle cumplir con la doble función de piloto e ingeniero.