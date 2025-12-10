Llega a Chiapas la campeona de Judo

Con medalla de oro llega de Lima, Perú, Caridad del Carmen Ramos García, acompañada de su entrenador Osmani López Samada, de origen cubano, y su señora madre, Verónica García.

Fue recibida por sus familiares y por funcionarios del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), quienes la felicitaron por su primer lugar en la disciplina de Judo.

La bicampeona nacional arribó con una gran alegría y tras haber cumplido el sueño de llegar a su primera competencia internacional, los Juegos Panamericanos 2025, celebrados en Perú.

Caridad del Carmen, orgullosamente tonalteca, procede de la escuela de Judo Panda, dirigida por Osmani López Samada y que cuenta con varios prospectos deportivos nacionales.

Alberto Ramos, padre de la campeona, destacó que les hace falta mayor apoyo y más infraestructura deportiva para fortalecer los entrenamientos, porque tienen mucho talento en la costa con el sueño de ir a participar a unos Juegos Olímpicos y a eso le están apostando en Tonalá.