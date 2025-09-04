Llega Gaby López al Open

En el Club de Golf México, donde Gaby López dio sus primeros pasos, antes de conquistar el mundo, se presentó el Gaby López Open, torneo que forma parte del Junior Nations Golf League (Jungle) y AJGA IPS (American Junior Golf Association International Pathway Series).

La tres veces golfista olímpica y múltiple campeona en la LPGA encabeza junto a Pepe López (su hermano y director general del torneo), el evento que busca revolucionar el Golf juvenil en Latinoamérica, con un "field" de 113 jugadores (83 hombres y 30 mujeres), quienes podrán mostrar su talento ante reclutadores de las mejores universidades de Estados Unidos.

"Veo las caras de las niñas y me emociono, porque fui una niña así. Cuando soñé ser una jugadora de la LPGA, también soñé en regresar un poco a las niñas y a los niños", declaró López.

Bajo la idea de trabajar, conectar y compartir, la golfista mexicana se unió a Jungle, una plataforma digital que tiene perfiles de los jóvenes, con sus estadísticas clave, logros y videos. El fin es tener mayor visibilidad ante programas de Golf colegial en Estados Unidos.

"Estamos para decirles a los niños que, si yo pude, ellos pueden; que podemos inspirarlos y que —con mucho trabajo y disciplina— pueden lograr lo que quieran", agregó Gaby, quien empezó a jugar al Golf a los cinco años y supo ser campeona del mundo juvenil a los 16.

Inspirada por Lorena Ochoa, la actual número 56 del mundo busca causar el mismo impacto que ella sintió de pequeña al conocer a su ídolo.