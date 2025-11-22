Llega la semana 5 de la OEFA Chiapas

La semana 5, última de la temporada regular en el Campeonato Juvenil de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas, se jugará en los emparrillados de la capital, este sábado 22 de noviembre.

Los dos duelos programados serán además determinantes para definir el orden final en la tabla de clasificación y los cruces de semifinales, con cuatro franquicias aún peleando por la mejor posición posible, y cada punto será clave en un cierre que promete intensidad y emociones fuertes.

El primer choque de la sesión sabatina está programado para las 11 de la mañana, teniendo como protagonistas a los Borregos del Tec campus Chiapas, que recibirán en su campo a Búhos de San Cristóbal de Las Casas, el actual campeón de la OEFA Chiapas.

Este partido, que para muchos es como una final adelantada, podría definir quién termina como líder general del campeonato y dar ventaja para la postemporada que se avecina. De momento, los Borregos Salvajes marchan invictos, mientras que Búhos busca recomponer el camino y entrar a semifinales con mejor siembra tras caer en la jornada anterior.

Por su parte, la histórica organización de los Osos de Chiapas recibirá a Guerreros Mayas en el estadio Samuel León Brindis, en punto de las 6 de la tarde. Ambos cuadros llegan con récord de 2-2 y comparten la zona media de la clasificación, por lo que el ganador no solo asegurará un cierre positivo, sino que podría escalar posiciones importantes en la previa de los “playoffs” para obtener la localía.