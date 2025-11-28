Llega la Wings Force Race

La franquicia Wings Force presentó de manera oficial la primera edición de un desafío recreativo de 5 kilómetros que busca reunir a corredores, atletas aficionados y público en general en una experiencia con temática militar, programada para el 14 de diciembre a las 7:30 de la mañana, con salida y meta en Caña Hueca

La Wings Force Race tiene como propósito promover la activación física en un ambiente distinto, combinando una ruta dinámica con elementos visuales que evocan un entrenamiento táctico.

El recorrido será totalmente recreativo, por lo que no será necesario inscribirse previamente para participar. Sin embargo, los primeros 300 asistentes que se registren el día del evento recibirán un kit gratuito como reconocimiento a su puntualidad. Los organizadores destacaron que este formato busca abrir la puerta a cualquier persona que quiera sumarse, sin importar nivel competitivo o condición física.

La justa incluirá una premiación especial dirigida a los mejores desempeños generales masculino y femenino. El primer lugar recibirá una tarjeta Magno con valor de cinco mil pesos, mientras que el segundo se llevará 3 mil y el tercero, 2 mil. Además, como incentivo adicional, los campeones de ambas ramas obtendrán un año de alitas gratis en Wings Force.

Las empresas que integran Franquicias Magno respaldan este evento, con el objetivo de fortalecer su presencia en actividades deportivas y generar espacios de convivencia seguros. La carrera estará abierta a corredores locales, grupos de “running” y familias completas que deseen cerrar el año de una forma diferente.

La Wings Force Race se perfila como una de las últimas competencias del calendario 2025 en Tuxtla Gutiérrez, apostando por un formato llamativo, accesible y orientado a fomentar el deporte de manera divertida.