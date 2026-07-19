Llevan a cabo 7ª Copa Siam Pazos

En el marco del 22° Aniversario de la Academia Siam Pazos Camp del maestro Ignacio Pazos, este sábado por la mañana se puso en marcha la 7ª Copa Siam Pazos de Muay Thai, certamen que reúne a competidores de talla nacional, internacional y mundialista, provenientes de Tlaxcala, Nuevo León, Tabasco y el anfitrión Chiapas.

La justa deportiva cuenta con el respaldo de los máximos organismos del Muay Thai en México, la WMF (Federación Mundial de Muay Thai) y la WMO (Organización Mundial de Muay Thai), consolidando a este torneo como uno de los más relevantes en el sureste del país.

Detalles del torneo

En rueda de prensa previa, organizada por la dirigencia de la Academia Siam Pazos, dieron los pormenores técnicos y el programa de las 43 peleas previstas para esta intensa jornada deportiva en la capital, misma en la que el gran premio son nueve cinturones de campeones, además de medallas para los tres primeros lugares de cada categoría y trofeos para las tres mejores escuelas.

Entre las personalidades presentes en el acto estuvieron Óscar Alejandro Vázquez Rodríguez, presidente de la WMF México; el profesor Oliver Guerrero, representante de la WMO México, y el maestro Ignacio Pazos, vicepresidente de la WMF México y director técnico de Siam Pazos Camp.

También estuvieron presentes el profesor Édgar Orión Macías Hernández, secretario de la WMF México, el maestro local, Hamit Hernández Escobar, de la agrupación Unidos por el Muay Thai en Chiapas, así como los maestros David Camacho (Nuevo León), Pablo Mena (Tabasco) y Jesús Santos (Tlaxcala).

Los organizadores subrayaron que la Copa Siam Pazos forma parte de los tres torneos nacionales de mayor relevancia técnica y competitiva, junto con los certámenes de Nuevo León y Tabasco. En este escenario, los campeones mexicanos se han dado cita para medirse con los mejores exponentes del país, elevando el nivel del Muay Thai nacional y proyectando a Chiapas como un referente en la disciplina.