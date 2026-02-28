Llevan la emoción a las calles

La Súper Copa Roshfrans dio un adelanto del espectáculo que brindará este domingo en su primer evento oficial en Chiapas y lo hizo con un pletórico desfile sobre las calles principales de Tuxtla Gutiérrez, teniendo como meta final la Cabeza Maya.

Cientos de aficionados pudieron observar de cerca las máquinas que rugirán este 1 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, en una exhibición que además incluyó firma de autógrafos con pilotos participantes y la entrega de miles de boletos, encendiendo el ambiente previo y elevando la expectación rumbo al gran evento.

Temporada larga

El campeonato de la Súper Copa Roshfrans implica ocho meses de travesía por diferentes ciudades del país, con miles de kilómetros acumulados y nueve fechas que ponen a prueba no solo a los pilotos, sino también a la capacidad logística de cada escudería.

En ocasiones, las carreras se disputan con apenas una semana de diferencia, como ocurrió tras la reciente visita a Yucatán, obligando a los equipos a redoblar esfuerzos para llegar puntuales a su siguiente destino en Chiapas.

Detrás del brillo de la competencia existe una operación monumental, con tráileres cargados con herramientas, refacciones, cocinas móviles, mobiliario y por supuesto, los autos, transportando alrededor de 36 toneladas de equipo por unidad.

A diferencia de otras categorías, los vehículos viajan completos, sin desmontarse, lo que exige una planeación milimétrica y máxima seguridad en cada traslado. Y mientras los transportistas resguardaban el valioso cargamento en el autódromo, la ciudad comenzaba a vibrar con la llegada de un campeonato que promete grandes emociones.