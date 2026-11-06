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Llevarán deporte y convivencia a Shanká

Noviembre 06 del 2026
Lindavista Shanká recibirá este sábado una jornada deportiva con actividades para toda la familia. Cortesía
Lindavista Shanká recibirá este sábado una jornada deportiva con actividades para toda la familia. Cortesía

El deporte y la convivencia familiar llegarán este sábado 7 de noviembre a Lindavista Shanká, en Tuxtla Gutiérrez, con la jornada denominada ¡Que Viva el Deporte en tu Colonia!, que reunirá a niñas, niños, jóvenes y familias en torno a distintas actividades recreativas y deportivas.

Las acciones comenzarán a partir de las 8 de la mañana en el campo de Futbol de la colonia, donde se desarrollará un cuadrangular que contará con la participación de las escuadras Real Madrid, Barcelona, PSG y Austin FC.

Los conjuntos buscarán demostrar su talento en el terreno de juego y brindar encuentros llenos de emoción para los asistentes, quienes podrán acompañar y apoyar a sus equipos durante esta jornada deportiva.

Además de los partidos, niñas y niños podrán participar en “heats” cortos, una actividad con la que se pretende fomentar el movimiento, la activación física y la participación de los más pequeños.

La iniciativa busca acercar el deporte a las colonias y generar espacios de encuentro para las familias, promoviendo hábitos saludables, la recreación y la integración comunitaria.

De esta manera, la colonia Shanká será punto de reunión para quienes disfrutan de la actividad física y desean compartir una mañana de entusiasmo y convivencia, en una jornada que tendrá el Futbol como principal atractivo.

La invitación está abierta a los habitantes de la colonia y zonas cercanas para apoyar a los equipos y participar en las acciones programadas.

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