Llevarán deporte y convivencia a Shanká

El deporte y la convivencia familiar llegarán este sábado 7 de noviembre a Lindavista Shanká, en Tuxtla Gutiérrez, con la jornada denominada ¡Que Viva el Deporte en tu Colonia!, que reunirá a niñas, niños, jóvenes y familias en torno a distintas actividades recreativas y deportivas.

Las acciones comenzarán a partir de las 8 de la mañana en el campo de Futbol de la colonia, donde se desarrollará un cuadrangular que contará con la participación de las escuadras Real Madrid, Barcelona, PSG y Austin FC.

Los conjuntos buscarán demostrar su talento en el terreno de juego y brindar encuentros llenos de emoción para los asistentes, quienes podrán acompañar y apoyar a sus equipos durante esta jornada deportiva.

Además de los partidos, niñas y niños podrán participar en “heats” cortos, una actividad con la que se pretende fomentar el movimiento, la activación física y la participación de los más pequeños.

La iniciativa busca acercar el deporte a las colonias y generar espacios de encuentro para las familias, promoviendo hábitos saludables, la recreación y la integración comunitaria.

De esta manera, la colonia Shanká será punto de reunión para quienes disfrutan de la actividad física y desean compartir una mañana de entusiasmo y convivencia, en una jornada que tendrá el Futbol como principal atractivo.

La invitación está abierta a los habitantes de la colonia y zonas cercanas para apoyar a los equipos y participar en las acciones programadas.