La colonia Las Granjas se convirtió en escenario de una jornada deportiva y recreativa con la participación de estudiantes de la Escuela Primaria Federal Manuel Aguilar Juárez, como parte de las actividades del programa Que Viva tu Colonia, el cual busca acercar el deporte a diferentes sectores de Tuxtla Gutiérrez.

Las acciones comenzaron con un desfile deportivo por las calles, en el que niñas y niños formaron parte de esta movilización que promovió la actividad física y la convivencia entre la comunidad escolar.

Posteriormente, los estudiantes participaron en diferentes activaciones deportivas, en disciplinas Basquetbol y Atletismo, con las que tuvieron la oportunidad de mantenerse en movimiento, desarrollar sus habilidades y disfrutar dinámicas recreativas en un ambiente de participación y compañerismo.

La jornada permitió que los alumnos salieran de las actividades habituales del aula para integrarse a ejercicios que fomentan hábitos saludables desde temprana edad, además de fortalecer la convivencia y el gusto por la práctica deportiva.

A través de Que Viva tu Colonia se busca generar espacios para que niñas, niños y familias tengan mayores oportunidades de acercarse al deporte en sus propios entornos, promoviendo una cultura de activación física y recreación en las colonias de la capital chiapaneca.