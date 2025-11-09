Llevaron cariño y esperanza al CRIT Puebla

Autoridades y pilotos de Nascar México visitaron el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Puebla, conviviendo con los niños que reciben terapia en esa institución, a los que se les regaló el Speedy Bear.

Este oso forma parte de las actividades sociales que realiza Nascar y este año se implementó en México para la carrera final de la temporada 2025 que se disputará este domingo en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

La bienvenida la otorgó el Director del CRIT Puebla, Enrique Ibarrondo, quien agradeció la visita realizada y dijo que es muy importante que un serial como este tome en cuenta a los niños.

Fue Marielkis Salazar, a nombre de Nascar México, quien presentó a los pilotos Alex de Alba, Xavi Razo, Rubén García Jr., Regina Sirvent, Santos Zanella Jr. y Eloy Sebatián López al numeroso grupo de niños acompañados de sus familiares.

Los competidores les hablaron de lo importante que es nunca darse por vencidos y que si continúan luchando por lo que ellos quieren, seguramente lo van a conseguir.

Razo les habló que su lucha no es solamente en la pista, sino también en la vida porque logró vencer el cáncer. Regina habló de la importancia de fijarse un objetivo cosa que ella hizo desde niña y que no solamente la llevó a correr en México, sino también en Estados Unidos. Mientras que Eloy les dijo que su amor por el deporte motor proviene de su padre, porque él siempre quiso ser piloto, pero que lamentablemente no lo pudo lograr y ahora es su hijo el que lo consiguió.

Los niños les hicieron preguntas como desde que edad pueden ser pilotos, las pistas que más les gustan y las velocidades que desarrollan sus autos. Al final se les realizó una foto con todos a un lado del auto de Z Motors.