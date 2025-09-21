Lluvia de goles en el Flor del Sospó

Lechuzas UPGCH dio a una exhibición de poder al golear 5-0 al Centro de Formación Chiapas Futbol, en duelo de la Fecha 3 de la Liga TDP, celebrado en el Estadio Flor del Sospó.

El 1-0 llegó al minuto 31, en un centro al área que la defensa no alcanzó a despejar y atento estuvo Mauricio Vázquez para conectar de derecha al fondo de las redes.

Chifut tuvo la suya antes de irse al descanso en un centro que el portero Ángel Barrios no alcanzó a cortar dejando el arco abierto para el remate de Alan Alvarado, pero Diego Velasco despejó de cabeza el balón en la línea de gol.

Al minuto 50 comenzó la feria de goles de Lechuzas, con el 2-0 en un tiro libre cobrado por Edgar Ballinas y que Darinel Cabrera remató de cabeza para superar la estirada de Ricardo Figueroa.

Sólo tres minutos después vino el 3 a 0 en un balón por lo alto en el área que Daniel Cruz cabeceó con efecto para superar el lance del guardameta.

Al minuto 58 minutos cayó el 4-0, en un servicio desde la izquierda de Mauricio Abad, en el que la pelota llegó al extremo opuesto y atento estuvo Diego Velasco para rematar de cabeza al primer poste.

Chifut hizo ajustes, pero se complicó la recta final del partido con la expulsión de Luis Esponda por roja directa.

El conjunto de la Universidad Pablo Guardado Chávez mantuvo la intensidad y al minuto 90 hizo el 5-0 definitivo, en una acción en la que la defensa rival no atinó a retrasar un balón al portero y atento estuvo Jorge Coutiño para ir sobre el balón y conectar de cabeza al fondo.

De esta manera, Lechuzas UPGCH llega a 6 puntos en el Grupo 2 de la Liga TDP, recordando que aún tiene pendiente por disputar su partido de la jornada 1 contra Cruz Azul Lagunas.