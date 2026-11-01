Lluvia de goles en el Torneo Supremo

Otra explosiva jornada se vivió en el Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que aunque solo programó tres encuentros, tuvo marcadores espectaculares y goles que levantaron una y otra vez a los aficionados a festejar en las tribunas de la cancha del parque del Oriente.

En el partido más atractivo de la fecha 11, el cuadro de Leyendas FC cumplió con los pronósticos y doblegó por categórico 10-3 al Rayo Vallecano, en un duelo en el que Felipe Vázquez se despachó con la cuchara grande al marcar cinco dianas. Sergi Castro también brilló con luz propia al anotar un “hat-trick”, mientras que Iván Penagos puso un doblete. Del lado del Rayo Vallecano descontaron Emmanuel Sánchez, Alex Ríos y Martín Solís.

Con este resultado, Leyendas asumió el liderato general con 23 unidades, con un registro de 7 victorias, un empate y dos derrotas.

Otros resultados

En otro espectacular choque lleno de goles, La Banda FC se impuso por 9-5 ante Deportivo Rayo. El triunfo se labró con un gran esfuerzo colectivo, pues Gabriel Ochoa, Eduardo López y Cristo Ochoa aportaron dobletes, en tanto que Miguel Castañón, Obed Benítez y Abner Gómez completaron la cuenta.

Del lado rival Mario Santiago y Luis Abarca firmaron dobletes, mientras que José María Hernández cerró la cuenta. Y para coronar la espectacular sesión de partidos, FC Rafita y Cinepolocos protagonizaron un entretenido empate 5-5.

Del lado del FC Rafita, Brandon Barrios puso un triplete y Mario Conde anotó los otros dos tantos. Por su adversario marcaron dobletes Julio Argüello, Aldo López y Luis Estrada.

Es oportuno mencionar que en esta fecha únicamente no tuvo actividad el cuadro de Chamacos DV FC, al corresponderles jornada de descanso, situación que le hizo perder la cima general al quedarse con 22 unidades y no poder puntuar en la clasificación general.