LMTB, en vísperas de su aniversario

Miles de puntos anotados, grandes atrapadas y espectaculares jugadas defensivas se han vivido en la Liga Municipal de Tocho Bandera (LMTB), en el parque recreativo Caña Hueca.

Cristian Constantino, presidente de la LMTB, llevó a cabo su tradicional reunión de inicio de año con medios de comunicación, ante los cuales destacó que en 2026 se cumple una década de haber iniciado la promoción de este deporte de forma organizada, por lo que —dijo— esperan que este sea el mejor de todos los años hasta ahora como organización.

Destacó que la Liga Municipal cuenta hoy día con alrededor de 60 equipos en acción, lo que refleja que el Tocho Bandera se ha hecho muy popular en la capital. “Pero el gran ‘staff’ que tenemos es lo que hace grande esta liga”, mencionó el directivo, quien recordó que en su mejor momento tuvieron hasta 80 clubes participando en sus torneos.

También habló sobre la posibilidad de organizar el Campeonato Nacional del mes septiembre, pero admitió que es poco probable retomarlo, porque en últimos tiempos los equipos locales han optado por ir a jugar a otros estados, donde también se aprovecha el puente de fiestas patrias para organizar torneos con atractivas bolsa de premiación o buen nivel competitivo.

No obstante, reconoció que se podría hacer algún otro evento en el marco de los diez años de la LMTB, para que esa fecha no pase desapercibida.

Escenarios renovados

Por otra parte, Constantino confirmó que comenzaron las rehabilitaciones del campo de Caña Hueca, las cuales tardarán alrededor de dos meses, por lo que están buscando dónde seguir con el resto del calendario de su temporada, la cual actualmente está en receso por el fin de año.

En este sentido, celebró que el presidente municipal, Ángel Torres, anunció que habrá dos campos de Tocho Bandera en Caña Hueca, el actual que está siendo rehabilitado y uno nuevo, donde antes estaba el campo 3 infantil de Futbol.

Destacó que con campos renovados se puede evitar lesiones, pues el emparrillado de Tocho Bandera donde juegan está siendo restaurado, pero ahora con la intervención de municipio se hará una remodelación integral, que —consideró— será de mayor beneficio para los amantes del ovoide.