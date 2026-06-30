Lobos avala crecimiento de artemarcialistas

Más de un centenar de practicantes de Tae Kwon Do pertenecientes a las Escuelas Panamericano Centro, Custodio, Haitore, Leones del Sur y Copoya, integrantes de la Selección Lobos de Chiapas, participaron en el examen de grados menores efectuado en la Unidad Deportiva Panchón Contreras de Tuxtla Gutiérrez.

La evaluación estuvo dirigida por el sinodal Leonardo Valerio Arias, quien supervisó el desempeño técnico de los alumnos, desde cintas blancas hasta marrones, constatando el avance alcanzado durante sus procesos de entrenamiento en cada una de las academias participantes.

Disciplina

Desde temprana hora, niños, jóvenes y adultos demostraron su concentración y determinación sobre el tatami, enfrentando cada una de las pruebas correspondientes a su nivel. Dependiendo del grado, los aspirantes presentaron sus ejercicios de psicomotricidad, técnicas fundamentales de pateo, ejecución de formas, defensa personal, combate controlado y rompimiento de tablas, aspectos indispensables para acreditar su siguiente cinturón.

Cada evaluación permitió observar el crecimiento técnico y mental de los alumnos, quienes enfrentaron el reto con entusiasmo, respaldados por sus instructores y familiares que siguieron de cerca cada una de las ejecuciones.

Al concluir las pruebas, Leonardo Valerio Arias, acompañado por los profesores Alfredo Custodio Alvarado, César Cruz, Mauricio Hernández y Víctor López, encabezó la ceremonia de entrega de certificados y constancias de avance, reconociendo el esfuerzo mostrado por todos los participantes.

En su mensaje, Valerio Arias felicitó a los artemarcialistas por el nivel demostrado y destacó el trabajo que hacen diariamente en sus respectivas escuelas. “Mi reconocimiento por el gran examen que tuvieron. Se refleja el trabajo que realizan en su escuela. No es fácil estar aquí porque siempre existen nervios, pero también se califica el autocontrol y todos respondieron de gran manera. Este es solo un pequeño paso en el camino para alcanzar la cinta negra”, expresó el sinodal.

Por su parte, el director de la Selección Lobos de Chiapas, Alfredo Custodio Alvarado, agradeció el respaldo permanente de los padres de familia, señalando que su participación resulta fundamental para el desarrollo integral de cada alumno.

“Estamos formando campeones para la vida. El Tae Kwon Do les permitirá convertirse en grandes deportistas, pero sobre todo en mejores seres humanos. El apoyo que reciben en casa hace posible que continúen creciendo dentro y fuera del tatami”, comentó.