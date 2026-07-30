Lobos conquista el título Juvenil A

La cancha de Ultra Sport fue escenario de una vibrante gran final de la Liga TF7 Juvenil A, donde Lobos vino de atrás para derrotar por 3-2 a Cefor Parachicos, resultado que le permitió quedarse con el campeonato luego de un encuentro lleno de intensidad, emociones y buen Futbol.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron su intención de llevarse el título, generando llegadas constantes y manteniendo un ritmo dinámico que mantuvo a la afición al borde de sus asientos durante los dos tiempos.

Primer gol

El marcador se abrió a favor de Cefor Parachicos luego de una desafortunada jugada para Lobos. Tras una falta de atención en zona defensiva, el guardameta terminó enviando el balón a su propia portería, decretando el autogol que significó el 1-0 y le dio momentáneamente la ventaja al conjunto de Parachicos.

La reacción de Lobos no tardó en llegar. Con un juego ofensivo más agresivo y aprovechando los espacios, Diego Solórzano apareció como la figura del partido al anotar un doblete que le dio la vuelta al marcador y colocó a su escuadra al frente con un 2-1, desatando la celebración de sus compañeros y acercándolos al campeonato.

Cierre

Antes del descanso, Fernanda volvió a poner el encuentro en igualdad al anotar el 2-2 para Cefor Parachicos, dejando todo abierto para una segunda mitad en la que ambos conjuntos salieron decididos a buscar el gol que definiera al nuevo monarca.

Cuando el duelo vivía sus momentos más intensos, Alejandro Díaz apareció en el momento indicado para lograr el 3-2 que terminó por inclinar la balanza a favor de Lobos y sentenciar una remontada que quedará marcada como una muestra del carácter y la determinación del equipo.

Los últimos minutos fueron de máxima tensión, con Cefor Parachicos persiguiendo el empate por todos los sectores de la cancha, mientras que Lobos defendió con orden y mostró solidez para conservar la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Lobos se proclamó campeón de la Liga TF7 Juvenil A, cerrando una gran campaña con una actuación memorable y demostrando que la perseverancia y el trabajo colectivo fueron fundamentales para alcanzar el máximo objetivo del torneo.