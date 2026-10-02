Lobos de Chiapas avanza con disciplina

Más de 100 alumnos y alumnas de las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Centro, Bienestar Social, Haitore, Leones del Sur y Copoya, integrantes de la Selección Lobos de Chiapas, aprobaron satisfactoriamente su evaluación de grados menores, realizada en la Unidad Deportiva Panchón Contreras de Tuxtla Gutiérrez.

La sesión tuvo como sinodal al profesor Bernardo Lázaro de la Fuente y reunió a practicantes desde cintas blancas hasta marrones, quienes debieron demostrar sus conocimientos y avances técnicos de acuerdo con el nivel alcanzado.

Durante el examen, los taekwondoínes realizaron ejercicios de psicomotricidad, formas, pateo básico, defensa personal, combate y rompimiento de tablas, pruebas que exigieron concentración, precisión y una adecuada ejecución de cada movimiento.

Preparación importante

Para llegar en condiciones de superar este tipo de exámenes, los alumnos atravesaron meses de entrenamiento constante, en los que perfeccionan técnicas, fortalecen su condición física y desarrollan la disciplina necesaria para responder bajo presión.

La concentración también juega un papel fundamental, ya que cada participante debe recordar secuencias, ejecutar movimientos con seguridad y mantener el control durante ejercicios de combate y defensa personal.

A este proceso se suma el acompañamiento de madres y padres de familia, quienes cumplen una función importante al respaldar los entrenamientos, traslados y actividades de sus hijos. Su apoyo permite que los jóvenes mantengan continuidad en la práctica y encuentren motivación para alcanzar nuevas metas.

Un balance positivo

Al finalizar las pruebas, Bernardo Lázaro de la Fuente, acompañado por los profesores Alfredo Custodio Alvarado, César Cruz, Mauricio Hernández y Víctor López, encabezó la entrega de certificados y avances.

“Hay mucho entusiasmo, tienen excelentes entrenadores y con la disciplina de ustedes hicieron un gran examen”, expresó el sinodal, quien los invitó a continuar entrenando y destacó al Tae Kwon Do como una herramienta de formación para la vida.

Por su parte, Alfredo Custodio Alvarado, director de la Selección Lobos de Chiapas, reconoció especialmente a los padres de familia por respaldar el crecimiento deportivo y personal de los alumnos.

El siguiente reto para el equipo será la Gran Copa del Sol, programada para el 24 de octubre en Puerto Arista, competencia para la cual los integrantes de Lobos de Chiapas intensificarán su preparación.