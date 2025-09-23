Lobos de Chiapas estrena nuevos grados

La Selección Lobos de Chiapas vivió una jornada llena de emociones y logros durante la evaluación de grados menores, en la que más de 100 artemarcialistas mostraron sus avances técnicos y disciplina. El evento tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez y fue encabezado por el sinodal Erik Sosa José, coordinador de Tae Kwon Do Panamericano en Veracruz, quien viajó a la capital chiapaneca para supervisar el proceso y otorgar el visto bueno a los nuevos grados.

Los participantes provenían de distintas academias que integran la Selección Lobos, entre ellas Panamericano Copoya, dirigida por el profesor Víctor López; Haitore, bajo la guía del profesor César Cruz; Halcones de Chiapa de Corzo e Ixtapa, liderados por el entrenador Fidencio Díaz y Panamericano Custodio y Centro, a cargo del profesor Alfredo Custodio Alvarado. Todos ellos se reunieron con el objetivo de superar una evaluación exigente que incluyó aspectos técnicos y físicos, fundamentales para avanzar en esta disciplina.

Evaluación

Durante el examen, los artemarcialistas, que iban desde cintas blancas hasta marrones, realizaron diversas pruebas que incluyeron formas, pasos de combate, técnicas de defensa personal y rompimiento de tablas. Cada uno de estos elementos fue cuidadosamente evaluado por el sinodal, quien se mostró satisfecho con el desempeño general de los estudiantes.

En entrevista, Erik Sosa José expresó su entusiasmo por el nivel observado durante la evaluación. “Me siento muy contento y agradecido por la invitación para estar presente en la evaluación de la Selección Lobos de Chiapas. Aquí se refleja la dedicación y esfuerzo de los atletas, así como el compromiso de sus entrenadores. Estoy convencido de que van por un excelente camino y que lograron cumplir sus metas”, señaló.

Invitado de honor

Por su parte, Alfredo Custodio Alvarado, director de la Selección Lobos de Chiapas, agradeció la presencia del sinodal, resaltando la importancia de contar con una figura de gran experiencia y prestigio. “Sabemos que tiene una agenda muy apretada y es uno de los pilares de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano. Para nosotros es un honor que haya encabezado esta evaluación y nos haya dado su respaldo”, comentó.

Alvarado destacó la labor en conjunto de los entrenadores y academias que forman parte de la Selección Lobos. “Existe un compromiso serio y responsable por parte de todos. Este trabajo en equipo nos fortalece en la parte técnica y nos motiva a seguir mejorando constantemente para ofrecer una formación integral a nuestros alumnos”, subrayó.

En el marco de esta evaluación también se realizó un pre examen para aspirantes a cintas negras, quienes próximamente enfrentarán un reto mayor para alcanzar este grado tan importante dentro del Tae Kwon Do. Estos jóvenes demostraron su preparación y dedicación, dejando claro que están listos para dar el siguiente paso en su desarrollo deportivo.