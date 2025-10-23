Lobos de Chiapas imparte taller de formas

Con la participación de más de 40 artemarcialistas provenientes de distintas escuelas afiliadas a la Selección Lobos de Chiapas, se impartió el Taller de Formas 2025, dirigido por el profesor Jorge Eduardo Alfaro Gómez. La actividad tuvo como propósito principal reforzar la técnica, la precisión y el ritmo de ejecución de las diferentes poomsaes, con el fin de elevar el nivel competitivo de los practicantes.

Durante dos días de trabajo intensivo, los atletas de las escuelas Panamericano Centro, Custodio, Haitore, Halcones y Copoya desarrollaron una serie de ejercicios enfocados en la correcta aplicación de movimientos, el control corporal y la sincronización entre fuerza y respiración.

El entrenamiento combinó sesiones teóricas y prácticas, permitiendo a los asistentes perfeccionar sus desplazamientos, posturas y tiempos, elementos esenciales en la disciplina del Tae Kwon Do.

En preparación

“El taller fue dirigido a cintas negras, marrones, rojas y azules. El objetivo principal es fortalecer los aspectos técnicos de pateo, recorridos, tiempos y ritmos. Además, varios de los alumnos que participaron se preparan para el examen de cintas negras que se realizará en diciembre”, explicó el entrenador Alfaro Gómez, quien destacó la dedicación mostrada por los asistentes durante ambas jornadas.

Fomentando valores

Por su parte, el coordinador general de Lobos de Chiapas, Alfredo Custodio Alvarado, indicó que estas actividades sirven para mantener una formación integral. “La capacitación constante siempre marca la diferencia. Este taller lo realizamos año con año para garantizar que nuestros atletas continúen su desarrollo técnico. Gracias a Dios, tuvimos una excelente respuesta por parte de las escuelas y el compromiso de los instructores se hizo notar en cada sesión”, mencionó.

El entrenamiento se caracterizó por un ambiente de disciplina y compañerismo, en el que los deportistas demostraron su interés por mejorar cada detalle en la ejecución de sus formas. Los profesores enfatizaron que la concentración y la correcta aplicación de las técnicas de defensa y ataque son aspectos que, más allá de la competencia, reflejan los valores tradicionales del Tae Kwon Do: respeto, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable.

Al cierre del evento, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias a los participantes, encabezada por Alfredo Custodio Alvarado y el ponente Jorge Eduardo Alfaro Gómez, junto a los entrenadores Víctor López, de Panamericano Copoya; César Cruz, de Panamericano Haitore, y Fidencio Díaz Nava, de Halcones. Durante el acto, Custodio Alvarado exhortó a los asistentes a continuar con su preparación y a mantenerse actualizados.

“Siempre hay algo nuevo que aprender. Estar en constante capacitación les brinda más herramientas para alcanzar mejores resultados, no solo en el Tae Kwon Do, sino también en la vida”, expresó al clausurar la jornada, subrayando la importancia del trabajo en equipo y la mejora continua.

Comprometidos

Con este Taller de Formas 2025, la Selección Lobos de Chiapas reafirma su compromiso con el crecimiento técnico de sus practicantes y su objetivo de seguir formando atletas con disciplina, pasión y excelencia marcial.