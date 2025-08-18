Lobos FC con aullido de campeón

Lobos FC conquistó la gloria de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, de la cual se coronó nuevo monarca tras imponerse 7-3 a Futbol Club Grillos, en la gran final del 8º Torneo Héroes Bonampak.

El primer periodo del duelo celebrado en el parque del Oriente representó una batalla intensa sobre todo en el medio terreno, con el cuadro de Lobos FC intentando elaborar juego ofensivo ante un oponente que metió fuerte la pierna y cortó varias acciones con faltas y otras intervenciones al límite del reglamento.

El marcador estuvo lejos de moverse en los minutos iniciales del duelo de campeonato, si bien los licántropos estuvieron más cerca en un disparo a quemarropa que la defensa taponó cuando el portero ya estaba vencido.

Para el segundo periodo fue Lobos FC el cuadro que más propuso, aunque en su afán por recuperar rápido el balón empezó a sumar también algunas faltas.

Pese a ellos Lobos FC pudo al fin abrir el marcador en una jugada prefabricada de tiro libre en la que Aarón “La Bruja” González apareció solo a segundo poste para recibir el balón y fusilar la meta para el 1-0, resultado con el cual se fueron al descanso del medio tiempo.

Segundo periodo explosivo

FC Grillos arrancó el tercer periodo con gol de vestidor en una jugada de varios toques rápidos que concluyó Víctor Álvarez para decretar el 1-1.

La intensidad del reinicio orilló a Grillos FC a cometer su sexta falta y conceder un shoot out que con maestría ejecutó Sergi Castro para poner el 2-1 a favor de los licántropos.

Sin embargo, las faltas siguieron siendo un factor clave y Lobos FC cometió un penal que Víctor Álvarez convirtió para el dramático 2-2.

Al arranque del último periodo Lobos FC elaboró una gran acción ofensiva, en la que Eduardo Mendoza asistió para el gol de Sergi Castro que significó el 3-2.

Grillos cayó en desesperación y descuidó la defensa, lo que aprovechó Eduardo Argueta para fusilar la meta y marcar el 4-2 que parecía encaminarlos al título.

El cierre fue dramático ya que Grillos alcanzó a descontar a través de un “shoot out” anotado por Víctor Álvarez para el 3-4 que les daba esperanzas.

Sin embargo, Lobos FC también contó con el descontrol de su rival y tres tiros de castigo consecutivos a su favor que convirtieron Sergi Castro, Eduardo Castillejos y Bryan para el 7-3 definitivo.