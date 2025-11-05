Lobos FC y FC Project Fit, a la gran final

Goles, festejos y mucho drama se vivió en las series de semifinales de la primera división en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, de las cuales surgieron como aspirantes al título las oncenas de Lobos FC y FC Project Fit.

En el duelo más tenso de esta ronda, Plásticos Pablín dio una gran batalla al favorito, FC Project Fit. El campo de La Herradura fue el escenario de este encuentro en el que las dos plantillas mostraron su gran nivel de juego para sellar el empate 1-1 en 90 minutos, con anotaciones de Yilbert Holguín y Fernando Gaxiola.

En la tanda de penales se vivió una gran contienda entre porteros, pero al final FC se mostró más certero, para llevarse el pase por marcador de 4-2.

Lobos, con aullido de final

En la otra serie, Lobos FC y Deportivo 3 Hermanos se enfrentaron en el campo 3 de la Unidad Deportiva de Patria Nueva, sellando un electrizante empate 3-3 en los 90 minutos. Por los licántropos anotaron Guillermo Castillejos, Diego Gómez y Erick Solís, mientras que por el Depor brillaron Lenin Zavala, Juan Pérez y Melquiades Ocaña.

En la tanda de penales, Lobos se impuso por 5-4 para conseguir el otro boleto al partido por el campeonato.

Reiteran llamado a torneo

Por otra parte, la directiva de Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A. C., reiteró la invitación a participar en el Torneo de Pretemporada 2025-2026, certamen de preparación que dará inicio este mes de noviembre.

Las inscripciones siguen abiertas en las oficinas de la Liga Independiente, ubicadas en la calle 1ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez.

El costo de inscripción por equipo es de mil pesos y todas las cédulas de registro deberán ser llenadas de manera puntual, aportando los datos que se piden. Los formatos se podrán solicitar en las oficinas de Liga Independiente Tuxtla, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes.

Como ya es tradición, se jugará en las canchas con las que cuenta la liga: parque recreativo Caña Hueca, Unidad Deportiva de Patria Nueva y parque de La Herradura. Los encuentros se programarán los sábados, de 18:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 12:00 a 18:00 horas. En este torneo de Futbol Soccer podrán competir conjuntos afiliados y no afiliados a esta liga.

Para mayores informes están a disposición los números telefónicos 9616133808, 9611979777, 9611193516 y 9611070028.