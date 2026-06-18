Logran balance positivo en el estatal

Luego de que 17 atletas lograron dar las marcas tope, El Delfín de Chiapas cumplió con una sobresaliente participación en el Selectivo Estatal rumbo al Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, competencia que se celebrará del 15 al 19 de julio en Mérida, Yucatán, bajo la organización de Aquatics México.

Los nadadores comandados por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez que consiguieron las marcas para el citado nacional fueron Diego Hernández González, Ian de la Rosa Cruz, Regina Escobar Cruz, Rodrigo Escobar Cruz, Valentina Escobar Cuesta, Renata Elizabeth Esquinca Santiago, Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán, Ana Paola Cáceres Nangusé, Maximiliano Domínguez García, Quiana Tovilla Santiago, Alexia Michelle Nandayapa Vidal, Evann Andrés Pérez López, Ariadna Sarmiento Monzón, Tadeo Bustillos Sánchez, Sebastián Ortega Anzueto, sumando a Elsa Albores Bautista y Héctor Millán Rad Solís, quienes figuran en el ranking nacional de clasificados.

Otros logros

Como parte de los resultados individuales más sobresalientes del selectivo, El Delfín también tuvo presencia entre los campeones por sumatoria de puntos: en la rama varonil destacaron Ángel Uriel Bustillos Sánchez, Xiomara Escobar Cuesta (10 y menores), Fernanda Méndez Santos (11-12 años), Josué Tovar Quiñones (19-24 años) y Adolfo de Jesús Solís Muñiz (50-59 años).

Asimismo, en la tabla de puntuación de World Aquatics fueron reconocidos: Ian de la Rosa Cruz, con 585 puntos en los 50 metros mariposa de la categoría 15-16 años; Evann Andrés Pérez López, con 573 puntos en los 1500 metros libres de 13-14 años; Ariadna Sarmiento Monzón, con 598 puntos en los 100 metros libres de 17-18 años; y Alexia Michelle Nandayapa Vidal, con 470 puntos en los mil 500 metros libres de 13-14 años.

La cereza en el pastel fue el primer lugar por equipos del Selectivo Estatal, al sumar 2 mil 4 puntos.