Loma Bonita recibe la jornada 7 de la OMA

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continúa con las acciones de su Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez, y para este fin de semana tiene programada la celebración de la jornada 7 en la cancha de Loma Bonita, donde se disputarán seis encuentros correspondientes a las categorías de primera y segunda fuerza.

La actividad arrancará desde las 8 de la mañana con el compromiso entre Fénix y PJF, dentro de la rama femenil de segunda división. Posteriormente, a las 9:00 horas, PJF volverá a la duela para medirse con Panteras, en otro choque que promete emociones para los aficionados.

A las 10 de la mañana se desarrollará el partido entre Freyas y Linces, mientras que a las 11:00 horas será el turno de Europaraíso y Místico VC, completando la cartelera femenil de la jornada.

Por la tarde entrarán en acción los conjuntos de la rama varonil de primera división. A las 12:00 horas, Ardillas buscará sumar una importante victoria cuando enfrente a Místicos VC, en un duelo que podría tener repercusiones en la tabla de posiciones.

Finalmente, el cierre de actividades correrá a cargo de Místico VC A y Jaguares, escuadras que saltarán a la cancha a las 13:00 horas con el objetivo de obtener puntos valiosos en la competencia.

La directiva de la OMA informó que los encuentros se desarrollarán en las instalaciones ubicadas en la cancha de la colonia Loma Bonita, escenario que se ha consolidado como uno de los principales espacios para la práctica del Voleibol en la capital chiapaneca.