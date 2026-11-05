Los 5 equipos que ya están eliminados

Faltando dos jornadas para que finalice la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, no hay lugares definidos, pero sí equipos clasificados a la Liguilla y otros eliminados.

América, Chivas y Cruz Azul, los tres con 29 puntos, ya están instalados en los cuartos de final, aunque siguen en la lucha por el liderato de la clasificación.

Sin embargo, también llegan equipos a esta jornada 16 sin posibilidades de clasificar a la Liguilla del Futbol mexicano: FC Juárez, Necaxa, Atlante Tigres y Puebla.

El único que tiene posibilidades muy remotas de los antes mencionados es La Franja, aunque parece misión imposible; deben ganar sus dos partidos restantes y esperar una incontable serie de resultados para poder colarse.

Los Tigres (15), Atlante (14), los Rayos del Necaxa (10) y los Bravos de Juárez (8) ya no aspiran a nada ni en caso de sumar los seis puntos restantes.

El Atlético de San Luis y los Tuzos de Pachuca, ambos con 19 unidades, podrían sumarse a esta lista en caso de perder sus respectivos encuentros, frente al FC Juárez y Atlas.