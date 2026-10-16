Los Bananamigos se muestran dominantes

Liga Uniflag de Tocho Bandera continúa al rojo vivo, y aunque la competencia es reñida en todas sus categorías —open mixta, TNT mixta y TNT femenil— la franquicia de Bananamigos registró actuaciones sobresalientes en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Sacaron el potasio

Bananamigos completó una doble jornada con saldo favorable, al conseguir par de victorias que le permiten continuar sumando unidades en la competencia.

En su primer encuentro, el conjunto bananero superó por 26-0 a Toros, gracias a una actuación en la que logró imponer condiciones ofensivas y mantener su zona de anotación sin daño.

Posteriormente, Bananamigos volvió a mostrar efectividad frente al representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, conjunto que tuvo varias jugadoras ausentes. El resultado fue de 22-6, con lo que los llamados amigos del potasio cerraron su participación con dos triunfos y 48 puntos anotados entre ambos compromisos.

Por su parte, Dream Team conservó su posición de privilegio en el torneo Open Mixto al acreditarse una victoria de 21-0 sobre Iron Dogs, marcador que se definió por la vía “forfeit”, debido a que su adversario no reunió el número mínimo de jugadores necesario para disputar el compromiso.

De esta forma se mantienen como líderes de la categoría, en la que ha conseguido establecerse entre los principales protagonistas de la campaña.

En otro enfrentamiento, Power Puff consiguió recuperarse de sus resultados anteriores al derrotar por 22-12 a Thunders, en un duelo en el que los superpoderosos encontraron los espacios necesarios para superar a la defensiva del conjunto del trueno.

Sorpresas en categorías TNT

La actividad del TNT Mixto presentó una igualada de 12-12 entre Mustangs y Ocelotes Blancos de la Unach, equipos que repartieron unidades.

Por su parte, Unicach venció por 7-0 a MG Team, resultado en el que sobresalió el desempeño defensivo del conjunto universitario, que consiguió mantener en cero a su adversario.

Además, Dream Team agregó otra cifra favorable a su jornada, pero en el TNT Mixto, al ganar por 21-7 ante Ocelotes Blancos de la Unach, en tanto que Cañoneros consiguió una apretada victoria de 2-0 sobre Mustangs, gracias a un “safety” que terminó por definir el compromiso.

Acción para las damas

En el TNT Femenil se produjo uno de los resultados más relevantes de la fecha: la Unicach derrotó por 12-8 a San Miguel Flag, conjunto que llegaba como líder e invicto de la competencia.

Las universitarias lograron imponerse en un encuentro cerrado y terminaron con la marcha perfecta de sus adversarias, lo que representa un movimiento importante en la disputa por los primeros lugares de esta categoría.

En el otro compromiso femenil, Cañoneros y Toros protagonizaron un enfrentamiento de marcado carácter defensivo que concluyó con empate 2-2, luego de que ambas escuadras limitaran las oportunidades ofensivas.