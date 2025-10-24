Los clásicos no se juegan, se ganan: Trejo

Motivado tras la victoria del Lunes Premiar y con el objetivo de mantener esa racha en el clásico chiapaneco contra Tapachula se manifestó el director técnico de Jaguares FC, Carlos Trejo.

El entrenador resaltó que su escuadra se nota bien físicamente. Todos terminan corriendo los partidos y “tienen un corazón enorme, un orgullo por ganar, por entregarse todo el equipo”.

Reconoció que si bien en las primeras jornadas no pudieron ganar, tampoco significó que fueran los más malos, y ahora que han conseguido sumar y reponerse en la clasificación, tampoco son los mejores. “Es seguir creyendo en el trabajo. A mí me enseñaron que el trabajo todo lo vence”, acortó.

Piensan en Tapachula

Por otra parte, el estratega reconoció que ya están con la mira puesta en el siguiente compromiso contra Tapachula FC, en el clásico chiapaneco.

“Va a ser un partido muy difícil. Desde que jugamos los partidos amistosos, primero acá y luego allá, sabemos que es un partido donde se va a meter, es de orgullo y a mí me enseñaron que los clásicos no se juegan, se ganan, y tenemos que imponernos con nuestro Futbol. No hay de otra, tenemos que ir a ganar a Tapachula”, declaró.

Finalmente, reconoció que el calendario será difícil de sortear, pues luego de medirse con Tapachula, deberán afrontar otro duelo difícil ante Racing de Veracruz.

“Esta parte del torneo iba a ser la más complicada, pero, bueno, tenemos que ir paso a paso e ir sacando los resultados, ir sacando partido a partido, entrenamiento tras entrenamiento, y ahora es ir y sacar un resultado a Tapachula sí o sí”, sentenció.