Los Damiron acarician el título absoluto

Hilaire y Laura Damiron se adjudicaron la sexta y penúltima etapa de la Carrera Panamericana 2026, disputada entre Guanajuato y San Luis Potosí, con lo que conservan el liderato general de la competencia, faltando una jornada para conocer a los campeones de la edición 39 de la era moderna.

La segunda posición del día correspondió a Char García, el piloto más joven de esta edición, acompañado por su navegante Lalo Solís. La dupla consiguió su primer podio de etapa, mientras que Enrique y Andrés Montaño completaron los tres primeros lugares.

Sostienen paso ganador

La tripulación conformada por Hilaire y Laura Damiron acumula cuatro jornadas consecutivas al frente de la clasificación general, consolidándose como el principal aspirante al título.

Pese a esta ventaja, Laura Damiron señaló que mantienen la concentración en completar el recorrido final, consciente de que todavía deben superar los últimos tramos de velocidad para asegurar el campeonato.

Pedrero conserva ventaja

Por su parte, el piloto chiapaneco Jorge Pedrero, acompañado por su navegante Sergio Contreras, completó la sexta fase y mantuvo el primer puesto de la categoría Turismo de Producción.

A bordo de su Studebaker, la tripulación de Pedrero Motorsport ha conseguido mantenerse al frente de su división durante seis jornadas, por lo que llegará a Zacatecas con posibilidades de conquistar el campeonato.

El equipo buscará completar los últimos kilómetros de competencia para concretar el resultado que le devuelva la gloria de ediciones pasadas y después de una ausencia de once años.

Cancino brilla en Histórica A

Por su parte, el otro chiapaneco, Sebastián Cancino, acompañado por su navegante Esteban Ortiz, se encuentra en la segunda posición de la categoría Histórica A, a bordo del automóvil número 256.

Tras completar seis etapas de la Carrera Panamericana 2026, la dupla acumula un tiempo de 5 horas, 33 minutos y 35.6 segundos, para ubicarse en el puesto 42 de la clasificación general.

El liderato de su categoría corresponde a la tripulación integrada por Eduardo de la Cajiga y Vania Mandujano, con un registro de 4 horas, 35 minutos y 3.7 segundos, por lo que Cancino buscará conservar su posición en la última jornada rumbo a Zacatecas.