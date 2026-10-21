Los Damiron dominan la cuarta etapa

Hilaire y Laura Damiron consolidaron su rol protagónico en la Carrera Panamericana 2026 al conquistar la cuarta etapa disputada entre Puebla y Querétaro, a bordo de El Commander.

La dupla franco-brasileña encabezó la clasificación de la jornada, seguida por Emilio Velázquez y Javier Marín, mientras que Jorge Pedrero y Sergio Contreras dieron una nota destacada al completar el podio en el espectacular arco de llegada en la meta queretana.

La competencia presentó modificaciones en su recorrido, luego de que las secciones de velocidad 4 y 5 fueran canceladas debido a trabajos de reparación del pavimento. Además, Agustín Martínez y Carter Fournier enfrentaron problemas mecánicos que les impidieron completar los tramos programados.

Pedrero conserva liderato

El piloto Jorge Pedrero mantuvo la primera posición de la categoría Turismo de Producción, tras completar satisfactoriamente la cuarta jornada con el equipo Pedrero Motor Sport.

“Estamos muy contentos y motivados. Ya son cinco días de competencia, incluyendo la clasificación. Nos quedan tres jornadas muy largas, así que vamos conservadores, administrando nuestra ventaja y buscando llegar sin problemas a Zacatecas”, expresó.

El representante chiapaneco busca concretar una participación histórica para su escudería, que aspira a regresar a lo más alto del podio después de 11 años de ausencia en el “rally” de autos clásicos más importante del mundo.

Abandonos por fallas

La cuarta jornada confirmó también las bajas de Ricardo Cordero y Fercho Urquiza, cuyos equipos trabajaron desesperadamente durante largas horas para reparar sus respectivos motores, pero los daños impidieron que ambos tomaran la salida.

Urquiza, quien tampoco logró concluir la edición anterior, explicó: “Por un momento tuvimos esperanza de que se podía reparar, porque salió un balancín roto y el aceite relativamente limpio. Al desarmar más nos encontramos con pedazos de biela y pistón. El motor está destruido por dentro”. El piloto del automóvil 307 confirmó su retiro y anticipó su regreso para el siguiente año.

Por su parte, Cordero lamentó el abandono, pero destacó el respaldo de los aficionados. “Increíble lo que vivió El Malditillo en cada parada, todas las muestras de cariño; es lo único que me llevo de esta edición. Esperen el 2027 porque regresaremos aún más fuertes”, aseguró.

La quinta etapa llevará a las tripulaciones rumbo a Guanajuato, donde enfrentarán un sector de aproximadamente 27 kilómetros, el tramo de velocidad más largo de esta edición, antes de concluir su recorrido frente al teatro Juárez.