Los Damiron marchan a paso veloz

La Carrera Panamericana vivió una de sus etapas más exigentes y emocionantes al recorrer 578 kilómetros entre Chiapas y Oaxaca, en los que la lluvia, las pronunciadas pendientes y las curvas pusieron a prueba la destreza y la resistencia de los competidores.

La jornada estuvo marcada por lluvia y bancos de niebla que acompañaron algunas partes del trayecto, incrementando el grado de dificultad y convirtiendo el camino en un verdadero reto para pilotos y navegantes.

De las nueve secciones cronometradas que se tenían previstas, la tercera, conocida como Rizo de Oro, tuvo que suspenderse debido a las condiciones del camino, priorizando la seguridad de los participantes.

Durante la primera etapa de la legendaria competición, Hilaire y Laura Damiron se coronaron como los grandes triunfadores, logrando un tiempo excepcional que les permitió superar a Emilio Velázquez y Javier Marín. El potosino Ricardo Cordero terminó en tercera posición debido a un mal cálculo que provocó el quiebre del rin derecho trasero, lo que le costó casi 2 minutos de atraso en los resultados del día.

La fecha uno de la edición 2025 de la Pana no estuvo libre de incidentes. Algunos vehículos padecieron las condiciones adversas del camino; afortunadamente, se limitaron a golpes, sin que se registraran lesiones en las tripulaciones.

Las casi diez horas de viaje no afectaron el espíritu de competencia ni el ánimo de los corredores, quienes arribaron a la capital del estado, frente al Templo de Santo Domingo, alrededor de las 5 de la tarde, donde cientos de aficionados les dieron la bienvenida entre aplausos, para reconocer su hazaña.