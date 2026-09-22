Los Diablos se mantienen en la cima tras la J9

El Apertura 2026 de la Liga MX continúa su curso y cada vez falta menos para que comience la Fiesta Grande.

Hasta el momento, se han disputado nueve jornadas del actual torneo y la tabla está que arde de cara a la Liguilla.

El Toluca, las Chivas, el América, el Cruz Azul, el Querétaro, el León, el Tijuana y el Puebla son los equipos que se encuentran ubicados entre los ocho primeros lugares, es decir, estarían en la siguiente ronda del certamen.

Los Diablos Rojos se mantienen en la cima del campeonato con 19 puntos, escoltados por las Chivas de 18 unidades, que dejaron ir el primer lugar con ese empate en el Clásico Nacional.

En el puesto 3 y 4 se encuentran América y Cruz Azul con 17 y 15 puntos, respectivamente.

Después, la zona de Liguilla la completan Querétaro, Tijuana, León y Puebla, todos con 14 puntos.

Fuera de zona de Liguilla hay equipos en competencia por un lugar como Atlas, Rayados de Monterrey, Pachuca y Pumas. Los universitarios tienen 12 puntos, así que están a dos unidades de distancia de la zona prometida.

Fiesta grande

Sin embargo, con la mitad del calendario todavía por delante, los demás clubes tienen amplias posibilidades de competirles por uno de los boletos.

En el tema estadístico individual, Salomón Rondón (Pachuca) es el delantero que se encuentra en la cima de la clasificación de los máximos romperedes del futbol mexicano, gracias a las 10 anotaciones que ha conseguido.

Por otro lado, Carlos Rodríguez (Cruz Azul) es el futbolista que más asistencias (seis) ha otorgado en el Apertura 2026.

En la portería, Raúl Rangel (Chivas) es el que más vallas invictas ha conseguido en las primeras nueve fechas del torneo. Sin embargo, hay una estadística que también llama poderosamente la atención en este inicio del certamen.

Mejor asistencia

La Liga MX ya registra el segundo mejor arranque en asistencia de toda la historia.

Con cerca de dos millones de aficionados (1,920,373) que han asistido a los diferentes estadios de nuestro balompié nacional; esto representa un promedio de 26 mil 672 espectadores por partido.

Únicamente el Clausura 2016 tuvo mayor cantidad de personas en las primeras ocho jornadas de un torneo con un total de 1,999,553.

Cabe resaltar que la Jornada 7 todavía no está contabilizada, ya que faltan por jugarse dos encuentros: América vs Tijuana y Querétaro vs Monterrey.

El primero se disputará el 28 de octubre sobre la cancha del Estadio Banorte; mientras que el segundo el 14 de noviembre en el Corregidora.