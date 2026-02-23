Los eventos deportivos cancelados por violencia

Este domingo, fuentes federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco. Desde entonces, carreteras han sido bloqueadas, coches han sido incendiados y las ciudades principales de la Perla Tapatía, así como estados aledaños, se han visto afectados por la violencia. De tal manera, distintos eventos deportivos se han cancelado o reprogramado.

Femenil

Uno de los primeros eventos en anunciar su cancelación fue el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América, a disputarse en el estadio Akron. Por ahora, no hay nueva fecha para el desarrollo del mismo.

Futbol

Este domingo la actividad de la Liga MX continuaba con dos partidos; primero, el cruce entre Pumas y Rayados en el estadio Olímpico Universitario; después, con el duelo entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez en La Corregidora.

Sin embargo, la Liga MX decidió suspender el partido entre Querétaro y Juárez.

“La Liga BBVA MX informa que el partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy (domingo) a las 19:00 horas en el estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir», compartió la Liga MX en redes sociales.

Expansión

Otros partidos como el Tapatío vs Coyotes de Tlaxcala, o el Clásico Tamaulipeco entre la Jaiba Brava y los Correcaminos de la Liga de Expansión, también se han cancelado.

Tenis

Después del abatimiento de Oseguera Cervantes, la ciudad costera de Acapulco, en el estado de Guerrero, vivió el incendio de camiones y un tráiler. Esto derivó en que el transporte público de Acabús suspendiera su servicio por causas de fuerza mayor.

Sin embargo, el Abierto Mexicano de Tenis se mantendrá en pie. El torneo de categoría ATP 500 sentenció que continuará con normalidad: “Es falso el comunicado que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco”, advirtió en un comunicado.