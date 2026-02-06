Los goles de Ronaldo en la Copa Mundial

Los goles contra la RPD de Corea, Ghana, España y Marruecos han hecho que Cristiano Ronaldo pase a la historia de la Copa Mundial de la FIFA Cristiano Ronaldo cumplió 41 años este 5 de febrero de 2026 y la superestrella portuguesa sigue marcando goles con su club y con su selección.

Para rendir homenaje al inmortal delantero y a su increíble longevidad, FIFA ha hecho un viaje al pasado para revivir sus ocho goles en la Copa Mundial de la FIFA.

Alemania 2006

Gol 1: Portugal 2-0 RI de Irán

Ronaldo se estrenó en la Copa Mundial de la FIFA contra la selección iraní en Alemania 2006. Con un gol de ventaja para los europeos en los diez minutos finales, el astro del Manchester United sentenció el partido desde los once metros, al superar a Ebrahim Mirzapour con un pénalti contundente.

Sudáfrica 2010

Gol 2: Portugal 7-0 RPD de Corea

Su primer gol en una fase final mundialista como capitán de Portugal se produjo en Sudáfrica 2010, y su tanto contra la RPD de Corea fue uno de los más singulares de la Copa Mundial. En un pase a Ronaldo, el guardameta Ri Myong-guk salió a la carrera y despejó, lanzando el balón al aire y desequilibrando al número 7 de Portugal. El balón rebotó en el cuello y la cabeza de Ronaldo, antes de caer sobre su pie derecho para anotar el sexto de los siete tantos sin réplica de Portugal.

Brasil 2014

Gol 3: Portugal 2-1 Ghana

Ronaldo logró su triplete de goles en la Copa Mundial durante el último partido de la fase de grupos de Brasil 2014, al marcar de volea contra Ghana tras un lío en la defensa de las Estrellas Negras. Aunque fue el gol de la victoria por 2-1, no pudo evitar la eliminación de su equipo.

Russia 2018

Goles 4, 5 y 6: España 3-3 Portugal

Sin duda, la mejor actuación de Ronaldo en un mundial hasta la fecha se produjo contra su vecina España en su partido inaugural de Rusia 2018.

A los cuatro minutos de juego, Ronaldo transformó un pénalti para abrir el marcador, y aunque Portugal se vio rápidamente contrarrestada por Diego Costa, recuperó la ventaja justo antes del descanso, cuando su flojo disparo se coló por la escuadra de David de Gea.

Dos rápidos goles de España dieron la vuelta al marcador poco después del descanso, pero Ronaldo apareció sobre la bocina con un soberbio lanzamiento de falta en el minuto 88, que superó la barrera española y se coló en el fondo de las mallas.

Gol 7: Portugal 1-0 Marruecos

El primer gol de falta de Ronaldo fue seguido rápidamente por su primer gol de cabeza en el siguiente duelo. A falta de menos de cinco minutos para el final del partido contra Marruecos, Ronaldo se agachó para rematar un saque de esquina botado por João Moutinho y hacer el gol de la victoria.

Qatar 2022

Gol 8: Portugal 3-2 Ghana

Ronaldo hizo historia en el estadio 974 de Qatar al convertirse en el primer jugador masculino que marca en cinco Copas Mundiales de la FIFA al transformar un pénalti contra Ghana.