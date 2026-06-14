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Los Knicks, campeones de la NBA después de 53 años

Junio 14 del 2026
Los Knicks desde 1973 no eran campeones de la NBA. Cortesía
Los Knicks desde 1973 no eran campeones de la NBA. Cortesía

Los Knicks, la franquicia neoyorquina derrotó 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales, cerró la serie 4-1 y conquistó el título en el Frost Bank Center, en una noche marcada por una remontada en el último cuarto.

El equipo de Nueva York llegó a San Antonio con ventaja de 3-1 en la serie y con la posibilidad de definir el campeonato fuera de casa. Los Spurs, obligados a ganar para seguir con vida, dominaron durante varios tramos del partido, pero no pudieron sostener la diferencia en los minutos finales.

Con la victoria, los Knicks cerraron la serie 4-1 ante los Spurs y consiguieron su primer campeonato de la NBA desde 1973. Nueva York rompió una espera de 53 años y volvió a levantar el título después de una serie en la que ganó tres de los últimos cuatro partidos por márgenes cerrados.

San Antonio, que había llegado al Juego 5 con la obligación de ganar tres partidos consecutivos, no pudo sostener la ventaja en casa. Los Spurs tuvieron aportes de Wembanyama, Vassell, Fox, Harper y Champagnie, pero el cierre de Nueva York cambió el marcador y definió las finales.

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