Los Knicks, campeones de la NBA después de 53 años

Los Knicks, la franquicia neoyorquina derrotó 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales, cerró la serie 4-1 y conquistó el título en el Frost Bank Center, en una noche marcada por una remontada en el último cuarto.

El equipo de Nueva York llegó a San Antonio con ventaja de 3-1 en la serie y con la posibilidad de definir el campeonato fuera de casa. Los Spurs, obligados a ganar para seguir con vida, dominaron durante varios tramos del partido, pero no pudieron sostener la diferencia en los minutos finales.

Con la victoria, los Knicks cerraron la serie 4-1 ante los Spurs y consiguieron su primer campeonato de la NBA desde 1973. Nueva York rompió una espera de 53 años y volvió a levantar el título después de una serie en la que ganó tres de los últimos cuatro partidos por márgenes cerrados.

San Antonio, que había llegado al Juego 5 con la obligación de ganar tres partidos consecutivos, no pudo sostener la ventaja en casa. Los Spurs tuvieron aportes de Wembanyama, Vassell, Fox, Harper y Champagnie, pero el cierre de Nueva York cambió el marcador y definió las finales.