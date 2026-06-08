Los nuevos talentos saltan a la alberca

Con el objetivo de dar sus primeras brazadas rumbo a la Natación competitiva, más de 150 sirenas y tritones infantiles se lanzaron al agua para batir el cronómetro en el Estatal Infantil 2026, realizado en la Acuática Master Center (AMC), en Tuxtla Gutiérrez.

Dicho certamen fue organizado por la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas, organización avalada por la World Aquatics, siendo un torneo exclusivo para nadadoras y nadadores en categorías de 6 y menores, así como de 7, 8, 9, 10 y hasta 11 años de edad.

Los clubes que aceptaron el reto son: Acuática Máster Center, Marlin Sport, Aquashark, Marlines Campestre Comitán, Monarca de Cintalapa, Axolotes, El Delfín, Ciclidos Escuintla, Isurus Swim Team, Aquatica Guerreros, Lechuzas UPGCH, Piscis de Tapachula y Nadadores en Transferencia.

Los más veloces

Las pruebas se nadaron bajo el sistema de competencia de finales contra reloj, estableciendo un sistema de puntuación del primero al octavo lugar.

La competencia inició con los eventos del estilo libre, donde quedó de manifiesto quiénes son los más veloces.

En la categoría de 6 y menores, destacó Camila Jiménez Fuentes, del club Marlins, quien logró la victoria en los 25 metros de patada de la rama femenil, mientras que en la varonil, el primer lugar fue para Osvaldo Díaz Martínez, de la Acuática Máster Center.

En los 25 Libres de la categoría de 7 años, Alia Zenteno Villalobos, se llevó la victoria para Marlins, mientras que León Ramos Bonilla ganó para el equipo anfitrión.

En 8 años, Victoria López Flores se llevó el primer lugar en 25 Libres femenil, mientras que en la varonil, Jorge Orozco de Marlins se quedó con el primer puesto.

En la división de 9-10 años, Adela Guerra Hernández demostró ser la más veloz de los 50 Libres al llevarse el primer lugar, mientras que por los niños la victoria fue para Marat Salazar Vargas, de la Acuática Máster Center.

Dentro de la división de 10 años, Valeska Chávez González, de la Acuática Guerreros, se quedó con la victoria en los 50 Libres, mientras que por los varonil ganó Renato Ramos Álvarez, de los Axolotes.

Finalmente, en los 50 Libres de la categoría 11 años el triunfo de la rama femenil fue para Angélica Cisneros Iturbe, mientras que Alan Monzón Astudillo ganó en la varonil.