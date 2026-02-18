Los pequeños Guerreros buscan apoyo

Con el objetivo de iniciar en condiciones óptimas la temporada 2026, la escuadra de Futbol Americano Guerreros acudió este lunes al Congreso del Estado para solicitar apoyos que les permitan adquirir el equipo de protección necesario para sus entrenamientos y futuros partidos.

En entrevista, el “head coach” Ángel Burgos Morales explicó que fueron invitados por la diputada Giovanni Ibarra Gallardo para dar a conocer el equipo y gestionar recursos que ayuden a cubrir las necesidades más urgentes: cascos, hombreras (utilería) y uniformes.

“Venimos a pedir un apoyo. Nos invitaron y aquí estamos. Represento al equipo Guerreros; somos un equipo infantil. Ahorita vamos a empezar con las categorías peewee y potrillos, y más adelante, en abril o mayo, arrancarán las categorías junior bantam y bantam”, detalló el entrenador.

Actualmente, tienen sus prácticas en el campo del fraccionamiento El Vergel, en un horario de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El cuadro está conformado por aproximadamente 15 menores, de los cuales la mitad son niñas y la otra mitad, niños, lo que refleja un equilibrio de género en esta disciplina.

Burgos Morales explicó que el material deportivo que requieren no se consigue en Chiapas, por lo que deben solicitarlo en línea a la Ciudad de México, Guadalajara o San Luis Potosí.

Los costos, dijo, son elevados: “El ‘shoulder’ (hombrera) anda en 3 mil 500 pesos; el casco cuesta casi 6 mil pesos, y el uniforme completo —‘jersey’ y funda—, unos 3 mil pesos. Un equipo completo de entrenamiento sí tiene un costo considerable”.

Pese a las dificultades, la escuadra ya dio el primer paso: mandaron a pedir los uniformes y estarán listos el 25 de este mes. El “coach” agradeció el respaldo de otros clubes que los han apoyado en este caminar.

De igual forma, hizo un llamado a las familias que estén interesadas en que sus hijos e hijas formen parte de Guerreros, o a quienes deseen aportar donativos, a contactarlos a través de sus redes sociales o vía telefónica.

“Estamos en Facebook como Guerreros Tuxtla Gutiérrez, y en Tiktok como Guerreros Tuxtla, cuenta oficial. También pueden llamar o escribir al Whatsapp 9611435853”, puntualizó.