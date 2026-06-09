Los pequeños también conquistan la alberca

Entre aplausos, sonrisas y el orgullo de sus familias, pequeños nadadores pertenecientes a El Delfín Poniente vivieron una jornada inolvidable durante la Demostración Acuática de Preescolares y Escolares 2026, actividad efectuada como parte de los festejos por el 51º aniversario del club tuxtleco.

La exhibición inició con una muestra de los estilos mariposa, dorso, pecho y crol, que corrió a cargo de alumnos con mayor avance, quienes permitieron a padres de familia y compañeros apreciar el nivel técnico que se desarrolla en el club fundado en 1975.

Con el acompañamiento de las y los educadores acuáticos, los alumnos de preescolares fueron los primeros en tomar la alberca para mostrar sus patadas, brazadas y seguridad en el agua.

Lideró la demostración

La profesora Mónica Anzueto Moguel encabezó esta actividad en la alberca ubicada en la colonia Plan de Ayala, donde explicó el avance de los alumnos a partir de su constancia en clases, desde las habilidades básicas de flotación y desplazamiento, hasta el perfeccionamiento gradual de la técnica.

La directora pedagógica de El Delfín de Chiapas también alentó a los participantes a seguir practicando la Natación, disciplina que fortalece la salud, la condición física, la seguridad, la alegría y la disciplina. Asimismo, expresó su emoción de que esta demostración forme parte de los 51 años de historia del club.

Posteriormente, los escolares realizaron pruebas con estilos como crol y dorso, completando la distancia total de la alberca, donde demostraron velocidad, resistencia y sus primeros pasos hacia una futuras competencias.

Cierre y premiación

En la parte final, la profesora Mónica Anzueto agradeció a las familias por impulsar a sus hijos en este deporte y recordó que en El Delfín también pueden desarrollarse a nivel competitivo dentro de su selección infantil y juvenil.

Como broche de oro, los participantes recibieron una medalla conmemorativa y posaron para la fotografía del recuerdo junto a atletas del club que representaron a Chiapas en la Olimpiada Nacional 2026.