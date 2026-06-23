Los que Reparten el Queso, nuevos campeones

Los Que Reparten el Queso escribió una página memorable en el Torneo Dominical de la Liga Champions 7 al proclamarse campeón tras imponerse por marcador de 4-1 ante Centenario FC, en la gran final celebrada en la cancha de Territorio Santos Tuxtla.

Ante una buena asistencia de aficionados que se dieron cita para presenciar el duelo por el título, ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con la intención de quedarse con el trofeo, protagonizando un encuentro intenso desde los primeros minutos.

El cuadro de Los Que Reparten el Queso tomó la iniciativa desde el arranque y encontró recompensa rápidamente gracias a la destacada actuación de Luis Chirino, quien abrió el marcador al minuto 12 para colocar en ventaja a su escuadra.

La anotación fortaleció la confianza del equipo campeón, que mantuvo el control de las acciones y volvió a golpear al minuto 18. Nuevamente apareció Chirino para firmar su segundo tanto de la noche y ampliar la diferencia, obligando a Centenario FC a modificar su planteamiento en busca de una reacción.

El conjunto de Centenario FC no bajó los brazos y logró acercarse en el marcador al minuto 22 por conducto de Diego Domínguez. El gol renovó las esperanzas de los centenarios, quienes durante varios minutos presionaron con intensidad intentando conseguir el empate.

Sin embargo, Los Que Reparten el Queso supo manejar el partido con orden defensivo y aprovechó los espacios que dejó su oponente al adelantar líneas. La batalla en la media cancha se volvió cada vez más disputada, con ambas escuadra entregándose al máximo en busca de la victoria.

Cuando el juego atravesaba uno de sus momentos más equilibrados, volvió a surgir la figura de Luis Chirino. Al minuto 33 completó una brillante actuación individual al marcar su tercer gol de la final y concretar un “hat-trick” que resultó determinante para inclinar la balanza definitivamente a favor de su equipo.

Con la ventaja nuevamente ampliada, Los Que Reparten el Queso administró los tiempos del encuentro y continuó generando peligro en el área rival. Centenario FC intentó responder, pero se encontró con una defensa sólida que evitó mayores complicaciones.

Cierre

Ya en la recta final del compromiso llegó el golpe definitivo. Fernando Hacha apareció al minuto 40 para anotar el cuarto tanto de la escuadra campeona, sentenciando una final que terminó por confirmar el dominio mostrado por Los Que Reparten el Queso a lo largo de la noche.

Tras el silbatazo final se desató la celebración de jugadores, cuerpo técnico y seguidores, quienes festejaron la obtención del título después de una destacada campaña en el certamen dominical.

Con este resultado, Los Que Reparten el Queso se queda con el campeonato de la Liga Champions 7, cerrando una temporada exitosa y coronando su esfuerzo con una contundente victoria en el partido más importante del torneo.