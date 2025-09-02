Los Rayados se mantienen en la cima

La jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin con la goleada de los Xolos al Necaxa en el estadio Caliente, y así se movieron algunos lugares en la tabla de posiciones, misma que lidera Rayados de Monterrey en solitario con 18 unidades.

La Pandilla se mantiene en la cima producto de seis victorias y apenas una derrota, pero lo siguen de cerca el América y el Cruz Azul con 17 puntos respectivamente. En el cuarto puesto están los Tigres con 13 unidades, mismas que el Toluca y el Pachuca, quienes completan la zona de clasificación directa.

En zona de “play-in” se encuentran los Xolos de Tijuana (12 puntos), los Bravos de Juárez (11), el León (10) y los Pumas (9), que sellaron un triunfo agónico frente al Atlas gracias al primer gol de Aaron Ramsey en México.

En la parte baja de la tabla de posiciones (lugar 16) y fuera de zona de clasificación está el Guadalajara, que perdió contra Cruz Azul en el estadio Akron y estira una larga racha sin conocer la victoria en Liga MX.

¿Cuándo se juega la jornada 8 del Apertura 2025?

La Liga MX tendrá una pausa justo antes de la mitad del Apertura 2025, debido al paro global a nivel de clubes por la próxima fecha FIFA, en la que la selección mexicana se estará midiendo con sus similares de Japón y Corea del Sur, en Estados Unidos, en encuentros amistosos.

Para la jornada 8 del certamen habrá que poner toda la atención el sábado 13 de septiembre en el duelo entre los dos equipos más populares del país, que afrontan situaciones opuestas.

América, que marcha segundo de la tabla general, recibirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que es antepenúltimo del torneo, en una nueva edición del clásico nacional, que será en el estadio Ciudad de los Deportes si la alcaldía Benito Juárez y el club de Coapa se pueden poner de acuerdo.