Los resultados más destacados de la jornada 15

El Apertura se nos está yendo de las manos; ya quedan solo tres fechas y la jornada 15 tuvo empates de locura, goleadas, reclamos… todo, demostrando que algunos equipos siguen firmes en lo más alto, otros se quedaron a mitad de camino y un par ya empiezan a despedirse sin ruido alguno.

El clásico tapatío

En esta oportunidad, Chivas no solo ganó el clásico tapatío, que es un partido muy importante en el año, sino que lo hizo con una actuación de esas que quedan en la memoria de los aficionados. En el estadio Akron lleno, el Rebaño Sagrado venció 4-1 al Atlas con tres goles de Amando “Hormiga” González, que hizo que los aficionados olviden los malos tragos que padecían con su equipo, como la derrota contra Toluca.

Tigres también hizo su parte porque, con el siempre efectivo Gignac como protagonista, vencieron por 2-0 a los Xolos, lo que hizo que se metan de lleno en la pelea por el primer lugar para que los felinos jugaran con autoridad, controlando los tiempos y sin dar espacio al rival.

Cruz Azul completó el sábado con una victoria sólida ante Monterrey que ganó 2-0 en un estadio Olímpico Universitario que fue todo azul, pero lo importante para la Máquina no es solo que sumó tres puntos, sino que demostró que quiere cerrar el torneo como uno de los mayores candidatos al título.

Empates, goles

La fecha comenzó el viernes, con un festival en la frontera cuando Juárez y Puebla se dieron un festín de goles en un 4-4 que nadie olvidará pronto. Ocho tantos, errores, aciertos y drama puro, como si ambos equipos se negaran a rendirse.

En otro orden de prioridades, en Mazatlán, el América dejó escapar una oportunidad de oro porque las Águilas empataron 2-2 en un juego que dominaron por momentos, pero la falta de contundencia les volvió a pasar factura.

También, en otro encuentro como lo fue el de León contra Pumas, se firmaron tablas debido a que el partido salió 1-1, en donde todo se dio de una manera más pareja de lo que reflejó el marcador, pero en este caso hay que decir que ninguno arriesgó demasiado, debido a que son conscientes de que cualquier error podría costar caro a estas alturas del torneo.

Así quedó la tabla

Una vez terminada la jornada, Toluca se mantiene firme en la cima con 32 puntos, los mismos que Tigres y Cruz Azul, aunque con la mejor diferencia de goles, pero América quedó apenas un paso atrás, con 31, y Monterrey con 30. Otro que se vio modificado luego la fecha fue Chivas porque subió hasta el sexto puesto con 23, confirmando su repunte tras un torneo irregular.

En media tabla están Tijuana y Pachuca con 21 puntos ambos, seguidos por Juárez con 20; Santos llegó a 17 y el resto empieza a rezar: Atlas, Pumas, Mazatlán, León, Necaxa y Puebla cierran el pelotón, algunos ya sin oportunidad de avanzar.