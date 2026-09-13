Los tableros cobran fuerza en Chiapas

El Ajedrez registra un crecimiento sostenido en Chiapas, con alrededor de 2 mil 800 practicantes, 22 clubes afiliados y 200 deportistas federados, cifras que duplican los registros del año anterior.

Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) compartió con beneplácito estas cifras, que reflejan el desarrollo del deporte ciencia en la identidad. “En el caso específico de Chiapas, la disciplina creció mucho y continúa avanzando”, señaló el directivo en entrevista para “Cuarto Poder”.

En este mismo tenor, precisó que durante 2025 se contabilizaban 11 agrupaciones afiliadas y 100 jugadores federados, pero en ambos rubros el incremento fue del cien por ciento para este 2026.

López Martínez resaltó que este avance también se refleja en la clasificación nacional, pues la asociación estatal ocupa actualmente el puesto 12 entre 33 organismos del país afiliados de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C. (Fenamac), después de ubicarse cerca del lugar 30 hace cuatro o cinco años.

“Estamos haciendo las cosas bien y es importante decirlo. Simple y sencillamente, estamos trabajando”, expresó López Martínez, y destacó el acercamiento con jugadores, entrenadores y clubes, así como el apoyo para organizar competencias y el contar con arbitraje especializado.

En más municipios

La práctica organizada del Ajedrez —afirmó— se ha extendido a diferentes regiones del estado. Tapachula cuenta con cinco clubes, mientras que también existe una importante presencia en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Las Margaritas, Ocozocoautla, Berriozábal y San Cristóbal de Las Casas.

En la zona norte se reincorporaron clubes de Palenque y se sumaron agrupaciones en localidades como Salto de Agua, Playas de Catazajá y Bachajón. Además, están en proceso de afiliación regiones de gran importancia como Ocosingo y Pijijiapan. “Estamos muy contentos por este crecimiento, pero también sabemos que implica un mayor compromiso y una mayor responsabilidad”, indicó.

La meta planteada es alcanzar entre 30 y 40 clubes afiliados en todo el territorio estatal.

Alto nivel deportivo

La organización de torneos federados y válidos para “rating” FIDE ha permitido conocer con mayor precisión el rendimiento de los representantes chiapanecos.

“Hoy podemos confirmar que el nivel es muy alto y que existen excelentes ajedrecistas”, afirmó López Martínez, y mencionó en particular al Club GM Bobby Fischer de Comitán, ubicado en el 14º lugar del ranking nacional de clubes, gracias a su número de integrantes activos y federados.

No obstante, aclaró que la Aaechac busca fortalecer tanto la práctica amateur como la alta competencia, y para ello publica al inicio de cada año un calendario estatal, con el fin de que los jugadores se preparen.

Participación femenil

Otro rubro que destacó es el aumento de practicantes en la rama femenil, y entre las principales exponentes mencionó a la maestra nacional Karina Guillén, quien ha sido incluso medallista por Chiapas en Olimpiadas Nacionales.

Aunque la presencia femenina ha crecido, reconoció que todavía existe una brecha por cerrar, pues por cada 10 hombres que juegan torneos, participan solamente cuatro mujeres. “Poco a poco hemos avanzado. Actualmente se imparten varios cursos en diferentes instituciones y están participando muchas niñas”, comentó.

Mucha práctica

Por otra parte, el vicepresidente de la asociación estatal expuso que el Ajedrez demanda preparación constante, pues “es un deporte como cualquier otro y exige disciplina, preparación, estudio y entrenamiento”.

Agregó que cada movimiento representa una decisión y comparó el desarrollo de una partida con situaciones de la vida cotidiana: “Tomamos buenas y malas decisiones y, de acuerdo con ellas, podemos alcanzar el triunfo o enfrentar la derrota”.

Accesible

Finalmente, comentó que el crecimiento del Ajedrez también se ha visto favorecido por las plataformas digitales, especialmente desde la pandemia (2019), cuando muchas personas encontraron en esta disciplina una alternativa para reducir la tensión provocada por el confinamiento. “Fue uno de los primeros deportes que se adaptaron completamente al entorno digital”, recordó.

Posteriormente, opinó que producciones como la serie “Gambito de dama” (Netflix) incrementaron el interés por aprender sus reglas y estrategias. Para concluir, destacó que la práctica amateur del deporteciencia puede hacerse en aplicaciones, parques, hogares o escuelas, además de ser muy accesible, pues un juego básico cuesta entre 400 y 500 pesos.