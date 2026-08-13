Los Tíos de Mariel sobreviven y triunfan

Una auténtica lluvia de goles se vivió la noche del martes en la Copa Premier Libre de la Liga TF7. Los Tíos de Mariel y Cochimecos protagonizaron un partidazo que terminó con victoria de 5-4 para el primer conjunto, en duelo celebrado en la Cancha de Fut Seis, en Tuxtla Gutiérrez.

El encuentro tuvo un arranque inesperado, ya que en los primeros 10 minutos ambos equipos sufrieron una expulsión, quedándose con un jugador menos por bando cuando apenas comenzaba a tomar forma el compromiso.

Espacios

Lejos de disminuir la intensidad, las expulsiones parecieron abrir todavía más espacios sobre el terreno de juego y dieron paso a un partido de ida y vuelta, con oportunidades constantes y una espectacular producción ofensiva.

Los Tíos de Mariel encontraron en Héctor González a uno de sus principales protagonistas, pues el atacante consiguió un triplete para encabezar la ofensiva de su equipo. González apareció a los minutos 12, 20 y 22, aprovechando las ocasiones generadas por el conjunto de Mariel.

La respuesta de Cochimecos no tardó en llegar y Alberto Gómez mantuvo a su escuadra en la pelea con dos tantos, registrados a los minutos 26 y 40.

El duelo continuó con un ritmo elevado y ambos cuadros intercambiaron ataques en busca de la ventaja. Víctor González brilló al notar dos goles, a los minutos 18 y 39, que fueron determinantes para el triunfo de Los Tíos de Mariel.

Doblete

Por el lado de Cochimecos, José Luis contribuyó en la recta final con dos anotaciones, a los minutos 36 y 42, para mantener la incertidumbre hasta los últimos instantes.

Con nueve goles en total y acciones de peligro durante prácticamente todo el juego, el marcador terminó favoreciendo 5-4 a Los Tíos de Mariel, que consiguió quedarse con una importante victoria en la Copa Premier Libre.

El resultado también dejó de manifiesto la capacidad de reacción de ambos conjuntos, que pese a jugar buena parte del encuentro bajo condiciones complicadas después de las expulsiones, mantuvieron la intensidad y buscaron el arco rival hasta el último minuto.

Los Tíos de Mariel terminó celebrando un triunfo de alto voltaje, mientras que Cochimecos se quedó cerca de rescatar al menos el empate en un partido que mantuvo la emoción hasta el silbatazo final.

La Copa Premier Libre de la Liga TF7 continúa con duelos de gran intensidad y marcadores que reflejan la competitividad que existe en esta categoría, teniendo como uno de los protagonistas de la jornada a Los Tíos de Mariel con su victoria sobre Cochimecos.