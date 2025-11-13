Los últimos partidos del año para México

La selección mexicana comenzó su preparación de cara a la última fecha FIFA que tendrá el Tri en el 2025, en donde enfrentará a Uruguay en el TSM, casa de Santos el próximo sábado y frente a Paraguay en territorio estadounidense el 18 de noviembre.

Luis Ángel Malagón, arquero de las Águilas del América, quien está llamado a ser uno de los hombres de “confianza” de Javier Aguirre, destacó la preparación que tendrá el Tri en este cierre de año.

“Son grandes rivales, yo creo que son rivales con historia, con grandes jugadores, con talento; en donde en cada una de esas selecciones hay jugadores que están en la Liga de México, sobre todo en Uruguay, que hay tres compañeros míos (en América). Entonces, deseando que todo salga a favor de nosotros y pelear para lograr grandes resultados”, comentó el arquero del Tri.

Por otra parte, pese a la goleada recibida ante Colombia y no haber podido derrotar ni a Ecuador, Japón y Corea, Malagón calificó de “productivo” el año que tuvo la selección mexicana, gracias a la obtención de los títulos de la CONCACAF, en donde derrotó a Estados Unidos en la Copa Oro y a Panamá en la Nations League.